Attraversamenti pedonali, manutenzione di marciapiedi e strade: gli interventi in città

Sono in corso a Latina gli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria di marciapiedi, strade e rotatorie. A fare il punto della situazione è stata oggi l’amministrazione comunale.

In questi giorni sono iniziati i lavori che interessano i marciapiedi di zone centrali della città come i alcuni tratti di via Monti, via dello Statuto e corso Matteotti, e piazza San Giuseppe a Latina Scalo. Partiti anche lavori che riguardano gli attraversamenti pedonali rialzati in strada della Persicara all’altezza di via Po, in via Mugilla e a Borgo San Michele e interventi in altre strade tra cui le rotatorie di via Vespucci e via Ezio, tratto viabilità di via del Lido, che si aggiungono a quelli già conclusi in via Monti.

“Abbiamo iniziato dalle aree più critiche – dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale – in base alle rilevazioni degli uffici e alle segnalazioni inviate dai cittadini, ma a questo ordine di servizio se ne aggiungeranno altri già dalle prossime settimane. Si tratta, come detto, di interventi di manutenzione straordinaria dove è necessario intervenire e ripristinare completamente i marciapiedi o le rotatorie perché ammalorati, e di interventi di manutenzione ordinaria dove invece i lavori da effettuare sono di minore entità”.