Nel 2023 aumento record della Tari, Lbc: “Un dato che ha una precisa responsabilità politica”

Dopo il Pd, anche Lbc commenta i dati diffusi da Cittadinanza e che emergono dall’annuale rilevazione dell’Osservatorio prezzi e tariffe che analizza il costo sostenuto nel 2023 per lo smaltimento dei rifiuti in tutti i capoluoghi di provincia. Secondo l’indagine, Latina si colloca nella top ten dei capoluoghi in cui si paga di più (460 euro in media a famiglia) ed è la più cara in tutto il Lazio con un aumento nell’anno in corso del 31,2% rispetto al precedente.

“L’aumento vertiginoso della Tari ha una precisa responsabilità politica. Nella passata amministrazione la tariffa sui rifiuti non era aumentata per una precisa scelta politica. Nell’anno 2022, nonostante il significativo aumento del costo dell’energia elettrica, l’aumento della Tari è stato contenuto al 5%, garantendo una totale esenzione per le famiglie meno abbienti” commenta il movimento dell’ex sindaco Damiano Coletta.

“Lo avevamo previsto e ampiamente annunciato – continua Latina Bene Comune –. Questa mannaia che cade ora sui cittadini ha una precisa origine: la scelta di caricare sui contribuenti il fondo crediti di dubbia esigibilità legato alla Tari e di non tutelare le fasce fragili è stata compiuta dal commissario che ha guidato l’ente per volontà del centrodestra ed è stata di fatto avallata dalla nuova amministrazione, la cui assessora al Bilancio Ada Nasti, all’epoca sub commissaria, si è posta in chiara continuità amministrativa.

Ora - rincara Lbc - la maggioranza deve assumersi la responsabilità politica del mantenimento di questa decisione, non avendo neppure chiarito secondo quali modalità intende risolvere il problema del sommerso che resta ancora diffuso in tutta la città e avendo invece affossato l’esigenza di maggiori controlli (vedi progetto delle guardie ambientali). Occorre continuare, come stava facendo la passata amministrazione, a lavorare sul recupero del sommerso, come testimoniato dai risultati raggiunti solo nel 2022, anno nel quale si è passati da un incassato Tari di 16 milioni a uno di circa 30 milioni anche grazie all’emersione di oltre tremila utenze fino a quel punto mai censite.

Chiediamo inoltre all’amministrazione come intenda risolvere il problema degli esercizi commerciali del capoluogo che si sono ritrovati a pagare cifre folli” conclude il movimento.