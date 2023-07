Dissesto idrogeologico: 1,6 milioni di euro dal Ministero a Sezze con in fondi del Pnrr

Buone notizie per Sezze in tema di mitigazione del rischio geomorfologico, idraulico e idrogeologico: l’amministrazione ha ottenuto importanti finanziamenti dopo aver avanzato precise richieste all’attenzione del Ministero dell’Interno, nell’ambito dei fondi disponibili dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Lo scorso 13 settembre la giunta aveva approvato la delibera riguardante l’assegnazione del contributo erariale per investimenti riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per l’annualità 2023. L’ente aveva concentrato le proprie attenzioni su 3 distinte criticità, la scuola dell’infanzia di via Bari a Sezze scalo, il ponte sul Brivolco in via Calabria e l’area del parcheggio in località Vallicella. Delle tre richieste presentate, Sezze ha ottenuto il finanziamento per 2 di esse, quella del ponte su torrente Brivolco e quella per l’area in località Vallicella, rispettivamente 950mila euro e 650mila euro, 1,6 milioni che verranno utilizzati per mitigare il dissesto idrogeologico e ridurre le criticità di quelle zone”.

“È un ottimo risultato – ha spiegato il sindaco di Sezze, Lidano Lucidi, non nascondendo affatto la sua soddisfazione – che ci permetterà di risolvere diversi problemi che da troppi anni insistono su quelle zone. Quello che viviamo è un territorio particolarmente fragile e ottenere finanziamenti come questi ci permette di arginare le emergenze e programmare per evitare situazioni spiacevoli come quelle che si sono verificate lo scorso 11 giugno e che hanno messo in enorme difficoltà i nostri concittadini. Voglio spendere una parola nei confronti dei nostri uffici, soprattutto dell’ufficio tecnico, che ha lavorato in maniera puntuale e precisa per ottenere questo risultato, che presto sarà sostenuto da progetti all’altezza delle aspettative.

Risolvere questi due problemi annosi – ha concluso il sindaco – ci permetterà anche di restituire dignità a quei luoghi, oltre all’importanza che rivestono questi fondi sotto il profilo della sicurezza idrogeologica. Il Brivolco e quel ponte rappresentano uno degli accessi più importanti della città, un vero e proprio biglietto da visita, mentre quello della Vallicella è un problema serio che da troppi anni aspettava una risposta concreta”.