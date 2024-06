Viabilità e rischio incendi su Pontina e Migliare: l’attenzione resta alta

Resta alta l’attenzione sul tema sulle problematiche della sicurezza della viabilità e sul rischio incendio lungo la SS Pontina e le Migliare, nel territorio del Parco Nazionale del Circeo. C’è stata nei giorni scorsi una nova riunione in Prefettura del Tavolo di coordinamento richiesto dall’Ente Parco e a cui hanno preso parte, oltre alla commissaria straordinaria Emanuela Zappone, anche il prefetto Maurizio Falco, il sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca, il comandante della polizia stradale, Francesco Berna Nasca, il comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano, il tenente colonnello Sandra Di Domenico, la dirigente del Servizio Fitosanitario della Regione Lazio, Alessandra Bianchi, l’architetto della Provincia Fabio Zaccarelli, l’ingegner Paola Tripodi dell’Anas, il dirigente di Astral Marco Fazzari, i funzionari dell’Area Biodiversità della Regione Lazio il direttore del Parco Nazionale del Circeo, Stefano Donati.

Nel corso dell’incontro polizia stradale, Provincia, Anas e Astral hanno comunicato di avere effettuato verifiche e individuato £nei rispettivi ambiti diverse situazioni di pericolo, puntuali ma non generalizzate, di piante arboree a rischio schianto o già abbattute nei pressi delle sedi stradali, tali da costituire pericolo per l’incolumità pubblica o per l’aumento del rischio incendi”. Il Reparto Carabinieri Biodiversità ora procederà a incrociare le segnalazioni e gli accertamenti dei casi di rischio pervenuti, con il censimento già effettuato delle piante su cui intervenire. Compito dell’Ente Parco quello di emettere un’ordinanza per consentire il taglio anche al di fuori della “stagione silvana”, per ragioni di massima urgenza.

Tutte le amministrazioni coinvolte hanno manifestato la massima disponibilità a sostenere le attività di verifica e bonifica e a proseguire i lavori del Tavolo di coordinamento, anche in vista degli incrementi di traffico e presenze turistiche previste per la stagione estiva, nonché in prospettiva del prossimo Giubileo, che vedrà la rete viaria della Provincia di Latina sicuramente interessata da flussi veicolari inediti e massicci.

“Ringrazio nuovamente sua eccellenza il Prefetto e tutte le istituzioni presenti – dichiara il Commissario dell’Ente Parco Emanuela Zappone – per la grande partecipazione e le attività di verifica già avviate con grande tempestività, che ci consentiranno di gestire in modo preventivo le problematiche della messa in sicurezza della viabilità e del rischio incendi lungo le strade che costeggiano la Foresta demaniale. Questa sinergia tra Enti, questo dialogo aperto e costruttivo rappresenta un modello virtuoso di confronto che vorremo adottare per tutte le attività messe in campo dall’Ente Parco Nazionale del Circeo nei prossimi anni.”

I lavori del tavolo proseguiranno, sempre in Prefettura, il prossimo 19 giugno.