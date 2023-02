Infrastrutture, il ministro Salvini: "Roma- Latina sarà il prossimo cantiere aperto"

Il prossimo cantiere aperto? "Se ne parla da decenni, la Roma-Latina, senza attraversare Roma". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini intervendo ieri sera alla trasmissione "Stasera Italia" su Rete 4. "Siamo arrivati finalmente al commissariamento - ha aggiunto - Ogni cantiere sbloccato è una bella notizia, significa viaggiare più sicuri, stipendi che vengono pagati e quindi sono felice".

Il ministro torna dunque a parlare della realizzazione dell'autostrada Roma- Latina anche nel corso di una trasmissione televisiva nazionale, ribandendo il suo proposito di far partire quanto prima i cantieri. Lo aveva annunciato anche poche settimane fa, intervendo a un incontro organizzato dalla Camera di Commercio proprio a Latina, durante il quale aveva dichiarato: "La prossima volta verrò non per un dibattito ma per inaugurare un cantiere. Quello che è già pronto deve essere cantierato. Alcune opere, come appunto quella che il territorio pontino attende, vanno al di là dell'interesse locale". Poco prima del resto era arrivata dal ministero la nomina del commissario per la Roma- Latina, individuato nell'ingegner Antonio Mallamo.

Nello stesso incontro nel capoluogo pontino, avvenuto il 24 gennaio, il ministro aveva annunciato anche che il commissario sarà operativo entro 30-40 giorni e che entro il mese di giugno i cittadini potranno avere il quadro completo dei tempi di realizzazione dell'opera.