Roma-Latina, revisione e aggiornamento progettuale: in Prefettura la firma dell’accordo

Saranno il il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e la Regione Lazio a siglare domani, venerdì 5 agosto, in Prefettura l’accordo per la revisione e l’aggiornamento progettuale dell’autostrada Roma-Latina. Un’altra pagina che viene scritta per l’opera infrastrutturale di cui cui si parla ormai da oltre 20 anni.

La sottoscrizione dell’accordo avverrà nella sala Cambellotti del palazzo di piazza della Libertà a Latina. Saranno presenti il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze Alessandra Sartore e l’amministratore Unico di Astral e commissario straordinario della “Cisterna Valmontone” Antonio Mallamo.