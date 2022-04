Autostrada Roma-Latina, il centrodestra: "Il territorio ha bisogno di sviluppo e crescita economica"

Il centrodestra di Latina chiede all’amministrazione Coletta di intervenire in merito alla realizzazione della Roma- Latina. In una nota congiunta, il consigliere comunale Vincenzo Zaccheo e i capigruppo di FdI, Lega e Latina nel Cuore.ribadiscono la necessità di Latina di uscire dall'isolamento.

“Il contesto economico assai sfavorevole che ci troviamo a fronteggiare - si legge nel comunicato - pone l’accento sull’isolamento a cui è relegata la nostra città e, di conseguenza, l’intera provincia. Lavoratori, studenti, operatori commerciali ed imprenditoriali vivono da tanto, troppo tempo, nella impossibilità di percorrere in piena sicurezza ed in tempi certi la strada 148. Proprio il maltempo di questi giorni, unitamente ad alcuni gravi incidenti automobilistici, ha riacceso il dibattito pubblico intorno alla necessaria realizzazione della Roma – Latina. Torniamo a chiedere a chi dovrebbe avvertire l’onore e l’onere di rappresentare le esigenze e gli interessi di questa città. Questo territorio non può tollerare che gli venga scippato il progetto dirottando quelle risorse per la realizzazione della Metro C di Roma. Come forze politiche del centrodestra - aggiungono i capigruppo - avvertiamo il dovere morale e politico di rivendicare lo straordinario lavoro svolto, negli anni passati, dalle amministrazioni comunali che abbiamo guidato. Un lavoro, per la verità, che ha visto la piena e fattiva collaborazione fra diverse istituzioni, peraltro di segno politico opposto. L’intero progetto della Roma– Latina, comprese le fondamentali opere di compensazione che, a cascata, avrebbero recato benefici all’intera provincia di Latina, vennero approvate dall’assessore della giunta Marrazzo, attuale segretario regionale del Pd, Bruno Astorre".

Il centrodestra insiste sul fatto che il progetto autostradale ad oggi "appare sempre più una chimera". "La gara d’appalto - aggiungono - è stata bloccata e le società hanno chiesto quasi 1 miliardo di euro di indennizzo, a fronte di un finanziamento del Cipe che prevedeva lo stanziamento di 491 milioni di euro. In tempi non sospetti avevamo sollevato le nostre perplessità in merito alla modifica del progetto originario perché, avvertivamo, si poteva correre il rischio di perdere i fondi stanziati dal Cipe. La mancata realizzazione della Roma- Latina non costituisce soltanto un'emergenza infrastrutturale, quanto una vera e propria catastrofe economica per il nostro territorio. Come è stato ricordato in commissione, tutto questo costerà al nostro territorio il segno meno su svariati punti di Pil.Nel corso di una bella ed utile commissione Attività Produttive, alla presenza del residente Faticoni e dell’assessore Lepori, abbiamo avuto il piacere di audire i massimi esponenti delle associazioni di categoria, dalla Camera di Commercio agli artigiani. Fra i tanti interventi – tutti forieri di esigenze primarie del tessuto economico e produttivo pontino – non possiamo non menzionare quello del Direttore di Federlazio, la dottoressa Stefania Dottori. Raccomandando alla amministrazione concretezza ha elencato gli assi sui quali dovrebbe passare lo sviluppo di Latina: infrastrutture (Roma – Latina, ma anche la bretella Cisterna – Valmontone), la rivisitazione complessiva della Marina, dunque la realizzazione del porto. Facciamo notare che è esattamente il cuore, il nucleo pulsante del programma con cui la nostra coalizione si è presentata agli elettori. Questo territorio ha drammaticamente bisogno di sviluppo, di lavoro, di crescita economica. Il centrodestra è stato, è e sarà sempre dalla parte dei cittadini e delle imprese che chiedono alla politica di cambiare, in meglio, le sorti di questo territorio".