“L’Avvocatura va rafforzata e non attaccata”: la Fp Cgil chiede un incontro a Celentano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

"Sulla stampa, da vari giorni, il servizio Avvocatura del Comune di Latina è oggetto di attacchi da parte di esponenti politici che fanno parte della maggioranza che governa il Comune di Latina. Abbiamo assistito anche ad un intervento dell'ex dirigente dell’Avvocatura comunale che vanta crediti personali nei riguardi del Comune di Latina. L’ultimo intervento del sindaco di Latina ci costringe a prendere posizione a tutela del servizio Avvocatura e del Personale che in esso quotidianamente mette al servizio della cittadinanza e degli altri uffici comunali il proprio impegno e la propria competenza.

Va evidenziato, all’opinione pubblica, che grazie all'Avvocatura comunale si evita di conferire incarichi ad avvocati esterni e ciò consente, a costi ben inferiori, di tutelare gli interessi dell'amministrazione comunale nei numerosissimi contenziosi in cui il Comune di Latina è parte in causa. Da sempre la cronaca nazionale ci dimostra che le cause contro le amministrazioni comunali alimentano appetiti corporativi: le pressioni intorno alla cosa pubblica sono sempre forti. La presenza di un Servizio Avvocatura formato da Avvocati che rivestono la qualifica di dipendenti comunali costituisce un ostacolo rispetto ad eventuali appetiti esterni.

Proprio in questi giorni gli organi d’informazione hanno certificato che l’Avvocatura del Comune di Formia è rimasta priva dell’ultimo legale che in essa prestava servizio: sarà giocoforza appaltare le cause comunali ed i rilevanti interessi sottesi ad avvocati esterni. La presenza di un Avvocatura interna al Comune di Latina consente di evitare che finiscano all’esterno cause milionarie, in cui sono in gioco interessi fondamentali dell’Amministrazione che oggi può contare su un corpo di Avvocati fedeli: si pensi ad esempio al caso degli espropri che nel passato hanno esposto l’amministrazione comunale al rischio dissesto.

Si evidenzia che gli avvocati comunali, a differenza di legali esterni, non incamerano, nel caso di vittoria, l'intero importo degli onorari (una quota entra nelle casse comunali), a differenza dei legali esterni che incassano per intero gli onorari di causa. Chi ha la responsabilità di governare è tenuto ad agire e non ad alimentare attacchi mediatici come quello che si è concentrato sull'attuale dirigente dell'Avvocatura e cioè sul segretario generale del Comune. A pensar male si commette peccato, affermava un noto esponente politico della Prima Repubblica, ma ci si azzecca. L’operato del segretario generale, per quanto ci consta, è stato ispirato alla rigorosa tutela degli interessi amministrativi del Comune di Latina, anche in ordine all'appello di una sentenza del Tar che vedeva coinvolto l’ex dirigente dell'Avvocatura.

Riteniamo, tuttavia, che, nella sede competente del Palazzo municipale e nelle forme corrette, vadano prese in considerazione le osservazioni che gli avvocati comunali hanno tratteggiato nella 'Lettera aperta' pervenuta anche a questa organizzazione sindacale. Le motivazioni sottese alla predetta 'Lettera aperta' evidenziano l'esigenza di un rafforzamento del Servizio Avvocatura e l’esigenza di affidare l’incarico di Coordinatore del predetto Servizio ad un avvocato interno in possesso dei titoli previsti dal Regolamento interno. Riteniamo che la risposta del Sindaco sia insoddisfacente: qui non è in gioco alcuna riservatezza, ma la volontà politica di difendere l’autonomia dell’Avvocatura, non a parole, ma attraverso atti concreti: si assegnino al Servizio legale risorse umane e strumentali indispensabili per consentire il suo funzionamento. La Funzione Pubblica Cgil di Frosinone e Latina chiede al sindaco di convocare un tavolo di confronto, al fine di conoscere le azioni concrete che intende mettere in campo per accogliere i suggerimenti contenuti nella 'Lettera aperta' sottoscritta da tutti i componenti del Servizio Avvocatura Comunale. Ci riserviamo di mettere in campo tutte le azioni necessarie a garantire la tutela del Servizio e dei Lavoratori che in esso operano".

Così in una nota la Funzione Pubblica C.G.I.L. Frosinone e Latina