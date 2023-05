Ballottaggio ad Aprilia: Lanfranco Principi è il nuovo sindaco. Battuta Luana Caporaso

E’ Lanfranco Principi il nuovo sindaco di Aprilia. Al termine di uno scrutinio molto veloce alle 16.38 di oggi, lunedì 29 maggio, è stata ufficializzata la vittoria del candidato del centrodestra sostenuto anche da alcune liste civiche (Aprilia 2023 Principi Sindaco, A.M.A. Alternativa Moderata Apriliana, Lega, Forza Aprilia, Fratelli d’Italia, Aprilia Valore Comune e Unione Civica) che guiderà l’amministrazione per i prossimi cinque anni succedendo ad Antonio Terra.

Lanfranco Principi nuovo sindaco di Aprilia

Principi ha ottenuto il 52,89% delle preferenze, superando la sfidante Luana Caporaso (candidata di una coalizione composta dalle liste Aprilia Domani, Forum per Aprilia, Aprilia Città Civica, Luana Caporaso Sindaca, Uniti per Aprilia, Aprilia Tricolore, Rete dei Cittadini e L’altra faccia della politica) ferma al 47,11%. Principi ha vinto con poco meno di 1.500 voti di differenza (in basso tutti i dati). Al momento dell'ufficializzazione della vittoria la festa è esplosa al point del nuovo sindaco di Aprilia.

Crollo dell'affluenza

Crollai numero dei votatnti ad Aprilia in questo secondo turno delle amministrative. Al termine delle due giornate di voto, quelle di domanica 28 e lunedì 29 maggio, l'affluenza è poco superire al 45%, con quasi 8 punt percentuali in meno rispetto a due settimane fa. Questo significa che alle urne si è recato addirittura meno di un cittadino su due (qui tutti i dati).