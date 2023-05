Aprilia sceglie Lanfranco Principi, è festa per l’elezione del nuovo sindaco: “E’ la nostra vittoria”

Festeggia ad Aprilia il neo eletto sindaco Lanfranco Principi. Il candidato del centrodestra ha vinto il ballottaggio contro Luana Caporaso con quasi il 53% delle preferenze.

“Sono straordinariamente felice e al contempo emozionato per ciò che è appena successo. Questo risultato mi commuove” ha detto il nuovo primo cittadino che in questo secondo turno delle amministrative è stato premiato con 13.358 voti; circa 1.500 quelli in più che gli hanno permesso di superare la sfidante Caporaso.

“Questa non è la mia vittoria, è la nostra vittoria - ha detto ancora Principi -. È la vittoria di ‘Un’Altra Aprilia’, quella che da oggi scriveremo insieme. Mi sento forte e avverto il peso della responsabilità di costruire un futuro migliore per noi; il lavoro è tanto e da subito mi muoverò per ripagare la vostra fiducia”.

Poi i ringraziamenti a “tutti i concittadini che da subito mi hanno dimostrato il loro sostegno” e anche a “chi ha espresso dei dubbi: spero che il tempo darà le risposte che cercate - ha detto ancora il nuovo sindaco -. Ringrazio la mia famiglia: senza il vostro amore e il vostro supporto non ce l’avrei mai fatta. Ringrazio i miei collaboratori, tutti. Siete stati la linfa di questo progetto. ‘Un’Altra Aprilia’ ora è realtà. Facciamola Insieme” ha poi concluso Principi.

Caporaso: “Ho perso. Ora opposizione dura e concreta”

Ammette la sconfitta Luana Caporaso che non usa mezzi termini per commentare il dato restituito dalle urne. “Ho perso. Non mi piace usare giri di parole quindi eviterò di farlo. Ho chiamato poco fa il nuovo sindaco di Aprilia, Lanfranco Principi, augurandogli buon lavoro”.

“Le apriliane e gli apriliani si sono espressi e il responso delle urne va rispettato. Sempre. Ringrazio le oltre 11mila persone che sono tornate a votare e che hanno scelto di accordarmi di nuovo la loro fiducia. Un’attestazione di stima e di sostegno a me e a un progetto civico che continuerà a camminare su gambe forti, quelle dei colleghi consiglieri che siederanno al mio fianco. Ringrazio tutte e tutti, donne e uomini che, in questi mesi, hanno sostenuto la nostra proposta di governo candidandosi nelle nostre liste o supportandoci ogni giorno con entusiasmo”.

“Cercheremo di onorare ogni giorno la fiducia che in tanti e tante avete riposto in me e noi. Lo faremo con un’opposizione dura, concreta ma sempre al servizio del bene comune - ha poi concluso Caporaso -. Ripartiamo, con più forza di ieri, e ripartiamo da qui. Per ora grazie, di cuore”.