Aprilia al ballottaggio: la città chiamata a scegliere tra Lanfranco Principi e Luana Caporaso

Unico Comune andato al ballottaggio in questa tornata delle amministrative, Aprilia torna al voto domenica 28 e lunedì 29 maggio per il secondo turno.

La sfida per diventare sindaco della città, dopo gli anni a guida Antonio Terra, è tra Lanfranco Principi e Luana Caporaso. Sono loro due che al primo turno di due settimane fa hanno ottenuto le più alte preferenze tra i cinque candidati per la fascia tricolore.

Sono sette le liste a sostegno del candidato di centrodestra Principi (sostenuto da Aprilia 2023 Principi Sindaco, A.M.A. Alternativa Moderata Apriliana, Lega, Forza Aprilia, Fratelli d’Italia, Aprilia Valore Comune e Unione Civica) che con 13.861 voti al primo turno ha ottenuto il 46,82% delle preferenze e che, in queste due settimane ha trovato l’intesa con l’altra aspirante primo cittadino Carmen Porcelli (2,49% delle preferenze per lei). Questa sera Lanfranco Principi chiude la campagna elettorale alle 20.30 con il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca a Fossignano. “Chiudiamo la campagna elettorale non a caso in una frazione del comune di Aprilia. Dopo anni di incuria, è il momento di restituire alle periferie la dignità che meritano. Con il Presidente Rocca affronteremo i temi dei fondi regionali per la riqualificazione urbanistico ambientale e il risanamento igienico-sanitario dei nuclei spontanei abitativi (Legge n.6), del trasporto pubblico e della sanità”.

Sostenuta da una coalizione civica composta da 8 liste (Aprilia Domani, Forum per Aprilia, Aprilia Città Civica, Luana Caporaso Sindaca, Uniti per Aprilia, Aprilia Tricolore, Rete dei Cittadini e L’altra faccia della politica) e dopo aver ricevuto l’eredità del sindaco Terra, al primo turno Luana Caporaso ha ottenuto il 42,19% delle preferenze con 12.450 voti. La chiusura della campagna elettorale sarà questa sera alle 19.30 in piazza delle Erbe, “perché è uno degli spazi restituiti alla comunità cittadina in questi anni” ha detto Caporaso. "Mancano poche ore alla fine di questa campagna elettorale fantastica e corale, che ci ha visti impegnati fino ai quattro angoli di questa bellissima città. La concluderemo in piazza, che è il luogo bello della politica, spazio aperto per eccellenza, in cui ci si incontra e ci si confronta” ha poi concluso.

Poco più di 1.300 voti hanno separatao i due candidati al primo turno; si annuncia un testa a testa anche al ballottaggio con il nome del sindaco che si conoscerà nel pomeriggio di lunedì 29 maggio.