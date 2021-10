Ballottaggio tra Coletta e Zaccheo a Latina: come chiudono la campagna elettorale i due candidati

Ultimo giorno di campagna elettorale oggi, venerdì 15 ottobre, poi sarà silenzio elettorale. Ultimi comizi, ultimi eventi ed incontri per i due aspiranti sindaco a Latina che domenica 17 e lunedì 18 ottobre si sfidano al ballottaggio. Da una parte l’uscente e candidato del centrosinistra, che dopo il primo turno ha ottenuto anche l’appoggio del Movimento 5 Stelle, Damiano Coletta, dall’altra il candidato del centrodestra, con il sostegno delle liste di Antonio Bottoni, Vincenzo Zaccheo.

Una partita tutta nuova da giocare quella del secondo turno - dopo che il 3 e 4 ottobre Zaccheo ha ottenuto il 48,3% dei voti e Coletta il 35,66% -, e lo sanno bene i due candidati che in questi giorni non si sono risparmiati in attacchi e difese reciproche e che hanno battuto palmo a palmo la città puntando sopattutto a convincere gli astenuti e gli indecisi. E oggi si chiude questa campagna elettorale prima del voto di domenica e lunedì.

Comizio al parco San Marco per Coletta

La giornata di Damiano Coletta si è aperta alle 11 con l’evento dal titolo "Latina città degli universitari" al bar 30 e Lode in corso della Repubblica con la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni e il deputato Marco Bella. Alle 18 altro incontro, questa volta al Circolo Cittadino, dal titolo "Che genere di politica - Il ruolo delle donne nelle decisioni” con la partecipazione delle assessore regionali Enrica Onorati e Roberta Lombardi, e della consigliera regionale Gaia Pernarella. Al termine della giornata, alle 19, il comizio di chiusura di Damiano Coletta al Parco San Marco; comizio che sarà trasmesso anche in diretta Facebook. “Oggi è l’ultimo giorno di una campagna elettorale lunga e faticosa. Abbiamo parlato di contenuti, delle cose fatte e dei progetti futuri per Latina. Sta a voi latinensi decidere il futuro della nostra amata città - ha scritto il primo cittadino uscente in un lungo post su Facebook -. Per questo, amici cari, mi appello a voi. Ai 22mila che mi hanno votato al primo turno, a chi non mi ha votato al primo turno, a chi non si è astenuto, agli elettori di centrodestra che già hanno fatto capire che non vogliono il ritorno di Zaccheo. Il destino della nostra città è nelle vostre mani, tutto sommato la scelta non è mai stata così semplice e chiara. Io vi ringrazio per l’affetto e il sostegno che non mi avete mai fatto mancare. Sono orgoglioso di aver guidato questa comunità nel momento più difficile della sua storia dalla seconda guerra mondiale. È stata una esperienza umana incredibile e a pensarci mi commuovo. Perché ci ho messo cuore, competenza e passione. Quando ci incrociamo per strada possiamo guardarci negli occhi e non abbassare la testa per la vergogna. Siamo persone perbene, siamo latinensi che amiamo la nostra città. Manca solo un piccolo sforzo, un altro piccolo passo. Andiamo a votare tutti per Latina. Io ci credo davvero, andiamo a vincere”.

Tour nei borghi per Zaccheo

Ultima giornata di campagna elettorale anche per il candidato sindaco Vincenzo Zaccheo impegnato in questi giorni in un tour in tutta la città di Latina, dal centro ai quartieri Nascosa e Nuova Latina. “Sto percorrendo la città palmo a palmo, dal centro alle periferie. Devo ringraziare i leader provinciali delle forze politiche, le liste civiche ed i giovani che mi hanno accompagnato in questa difficile ma entusiasmante campagna elettorale - ha detto Zaccheo -. I giovani, devo dire, sono stati il vero talismano di questa avventura. Molti di loro hanno rinunciato a fare campagna elettorale per sé stessi pur di stare accanto al loro candidato. Chiuderò questa campagna elettorale con un tour nei borghi nell’arco dell’intera giornata: Borgo Santa Maria, Borgo Sabotino, Borgo Faiti, Borgo Isonzo, Borgo Bainsizza, Borgo Carso, Borgo Piave per chiudere, in serata, a Borgo Le Ferriere. Il mio non è un giro elettorale, i borghigiani mi conoscono molto bene. Con loro ho un rapporto particolare e stupendo, fatto di antichi legami umani, prima che politici. Mi hanno sottoposto numerose problematiche, alle quali daremo risposte efficaci: dalla Casa Cantoniera di Borgo Santa Maria che, grazie ad una sinergia con il presidente della Provincia Vulcano, riconsegneremo ai cittadini passando per la trasformazione della scuola del quadrato in un centro civico che rappresenti, anche per i borghi vicinori, un punto d’aggregazione ed un riferimento sociale e culturale”.