Ballottaggio a Latina, Zingaretti: "La battaglia per Coletta: indietro non si torna, non è lì il futuro"

"La battaglia di Latina è per Coletta e non altri candidati, perché nella vita bisogna sempre andare avanti e mai indietro. Indietro non c'è il futuro". Sono le parole del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, arrivato questa mattina a Latina, al bar Nad di Piazza del Popolo, per sostenere la corsa a sindaco di Damiano Coletta nella sfida del ballottaggio che si terrà domenica 17 e luned' 18 ottobre.

"Insieme ce la possiamo fare - ha aggiunto il presidente Zingaretti - A me colpisce che ci siano ancora politici che salgono sui palchi e chiedono voti senza dire una piccola cosa particolare: in due anni di covid sono state fatte scelte drammatiche, il lockdown, le mascherine, i vaccini e il green pass, ma che ci hanno permesso oggi di tornare a vivere. Siamo usciti dal covid e stiamo recuperando la libertà e la speranza di farcela, ma vogliamo dirlo che la destra italiana è stata contro tutte queste scelte che ci stanno portando fuori dalla pandemia? Erano contro le mascherine, hanno fatto le proteste contro il lockdown e contro il coprifuoco e ora fanno l'occhiolino a chi ha paura del vaccino. Questo è il cuore della battaglia politica che abbiamo davanti, che è anche una battaglia umana".