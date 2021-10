Il risultato del ballottaggio, Calandrini: "FdI è il primo partito e questa è stata la nostra vittoria"

Poche parole di commento affidate solo al profilo Faceook dopo il risultato elettorale del ballottaggio che ha decretato la riconferma di Damiano Coletta alla guida della città di Latina. Nicola Calandrini, senatore di Fratelli d'Italia e coordinatore provinciale del partita, non entra nel merito del voto e del risultato ma sottolinea piuttosto che, con una maggioranza di centrodestra, FdI è il primo partito della città di Latina.

"Il voto è sempre una festa, anche quando si perde - scrive - perché massima espressione di democrazia. Grazie a Vincenzo Zaccheo e ad Antonello Merolla per aver avuto il coraggio di rimettersi in gioco ancora una volta, a Latina e a Cisterna, e per averci creduto fino alla fine. Complimenti al neo sindaco di Formia Gianluca Taddeo per la sua vittoria al cardiopalma".

"E in bocca al lupo a Damiano Coletta - aggiunge - confermato sindaco a Latina, ma con una maggioranza di centrodestra. Fratelli d'Italia è il primo partito della città e questa è stata la nostra vittoria e da qui ripartiamo a testa alta".