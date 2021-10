Ballottaggio a Latina, rilascio o rinnovo della tessera elettorale: orari ed informazioni utili

Domenica 17 e lunedì 18 ottobre si vota a Latina per il ballottaggio delle elezioni amministrative. Anche i cittadini del capoluogo pontino sono nuovamente chiamati alle urne per scegliere il sindaco. La sfida è tra il candidato del centrodestra Vincenzo Zaccheo e l’uscente e candidato del centrosinistra Damiano Coletta.

Al momento di recarsi al proprio seggio, l’elettore dovrà portare con sé il documento di riconoscimento e la tessera elettorale. Per il rinnovo o il rilascio delle tessera elettorale sono previste delle aperture straordinarie dell’Ufficio elettorale di via Ezio 36:

- martedì 12 -mercoledì 13 – giovedì 14 ottobre: ore 9-13 e 15-18

- venerdì 15 e sabato 16 ottobre: ore 9-18

- domenica 17 ottobre: ore 7-23

- lunedì 18 ottobre ore 7-15

Si ricorda di portare in visione la tessera con gli spazi esauriti per poter ottenere la nuova.

Nei giorni di sabato, domenica e lunedì la richiesta via mail di tessere elettorali ed etichette di aggiornamento è sospesa. Occorre recarsi direttamente alla sede di via Ezio (oppure nelle sedi dei rispettivi Borghi di competenza).

Le richieste verranno evase in tempo reale, compatibilmente con l’eventuale tempo di attesa dovuto al numero di utenti presenti.