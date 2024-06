Bando degli asili nido disertato, le ragioni del Comune: “Critiche infondate dall’opposizione”

Sono arrivati attraverso una conferenza stampa i chiarimenti da parte dell’amministrazione dopo il caso sollevato dal Pd, e in particolare dalla consigliera Daniela Fiore, sul bando di attuazione del nuovo Piano Asili Nido, varato dal Ministero dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, disertato dal Comune.

L’interrogazione dell’opposizione

“Dalla partecipazione all’avviso – avevevano dichiarato i consiglieri dem – avremmo potuto ottenere un contributo di 4,320.000 euro per attivare 180 posti nei nidi con i fondi del Pnrr. Queste somme potevano essere usate per costruire nuovi asili o ristrutturare ambienti da destinare a nidi e scuole dell’infanzia. Perdiamo l’occasione enorme di potenziare l’offerta educativa per bambini e bambine tra zero e 2 anni ed è ancora più grave in una città come Latina, in cui la disponibilità di posti è significativamente inferiore alla domanda”.

Le ragioni dell’amministrazione

A illustrare i passi che sono stati fatti dall’amministrazione sono stati il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici e al Pnrr, Massimiliano Carnevale, e l'assessora alla Pubblica istruzione, Francesca Tesone. “Non ci siamo limitati a dire un sì o un no, abbiamo fatto due conferenze dei servizi e due riunioni di maggioranza per valutare con gli uffici tutte le possibilità di arrivare a raggiungere l’obiettivo” ha spiegato l’assessore Carnevale.

“L’opposizione è giusto che faccia il suo lavoro, ma deve farlo bene. La risposta all’interrogazione della consigliera Fiore c’è stata nei tempi dovuti. L’interrogazione a risposta scritta è arrivata agli uffici comunali in data 22 maggio e la risposta il successivo 29 maggio, pienamente nei tempi dal momento che il regolamento indica in maniera non perentoria un arco di sette giorni. Questo significa che l’opposizione non sta facendo in maniera compiuta il suo lavoro perché le sfuggono troppe cose. Come le è sfuggito - ha detto ancora il vice sindaco - che questo bando nasce da uno precedente del dicembre 2021 quando il Pd governava con Lbc, e aveva maglie ancora più larghe. Eppure neanche loro hanno partecipato e neanche l’opposizione di allora, di cui facevo parte, si è allarmata. Perché allora come oggi non c’erano le condizioni favorevoli, non capisco dove sia quindi il problema”.

E’ stato poi lo stesso assessore ai Lavori Pubblici e al Pnrr a spiegare che sono stati motivi prevalentemente tecnici a portare alla rinuncia l’amministrazione. “I tempi previsti dal bando impongono l’aggiudicazione dei lavori entro ottobre di quest’anno, quindi 150 giorni; abbiamo quindi chiesto una relazione agli uffici per capire i tempi e loro hanno stimato circa 355 giorni per espletare la gara e affidare i lavori. Un’amministrazione leale e seria invece di preoccuparsi di realizzare opere che poi possono rimanere incompiute deve preoccuparsi del raggiungimento dell’obiettivo. Non possiamo disperdere somme e risorse dell’Ente, perché il Comune avrebbe avuto anche l’onere dell’arredo e della gestione, uno dei motivi che all’epoca avevano portato a non partecipare allo stesso bando”.

L'uffico Lavori pubblici in sofferenza

L’altro motivo è legato al “carico di lavoro sugli uffici che è molto importante - ha detto ancora Carnevale -. Abbiamo ad esempio il Fesr che deve essere realizzato entro 18 mesi pena la perdita di 18 milioni di euro e l’impossibilità di accedere agli altri 8, abbiamo tutta una serie di progetti del Pnrr, via Massaro, e così via. Avremmo quindi messo a rischio milioni e milioni di euro in lavorazione per un progetto che già ci era stato detto che non sarebbe stato raggiungibile. Il problema del personale è noto e il nodo sta in particolare nella necessità di reperire tecnici” sopratutto che possano ricoprire il ruolo di responsabile unico di progetto. Nell’ufficio Lavori pubblici, che resta in sofferenza , infatti sono a disposizione a oggi 10 figure, di cui solo 3 possono essere impiegate nel ruolo di rup, che sono ora al lavoro su opere per un totale di circa 65 milioni di euro; necessiterebbe di un minimo di altri 3 rup competenti e affianco almeno un istruttore geometra.