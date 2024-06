Bando per gli asili nido disertato, Fiore: “La maggioranza glissa. Scriveremo al prefetto”

Continua a premere sulla maggioranza di governo il Pd di Latina, con la consigliera comunale Daniela Fiore, per quanto riguarda il caso del bando per per gli asili nido disertato dal Comune. “Siamo ancora in attesa di una risposta all’interrogazione depositata lo scorso 13 maggio al fine di capire se l’amministrazione comunale si stesse adoperando per partecipare al bando di attuazione del Piano Asili Nido 2024. Nonostante il regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio comunale preveda il termine di 7 giorni, non abbiamo avuto alcun riscontro dagli assessori interrogati. Ma apprendiamo con sorpresa di una conferenza stampa con oggetto generico ma che lascia chiaramente intendere che gli assessori Carnevale e Tesone affronteranno proprio il tema della mancata partecipazione del Comune al bando in questione” dichiara la consigliera dem tornando sulla “chance offerta dal bando del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ma sprecata dall’amministrazione Celentano”.

La conferenza stampa è stata convocata per la giornata di oggi ma, sottolinea ancora Fiore, non c’è stato nessun “feedback all’interrogazione dopo il quale avremmo proceduto, come partito, a chiedere la convocazione della commissione Trasparenza per conoscere le motivazioni per cui è stata persa questa importante occasione. Non è la prima volta che assistiamo a questo modo di operare da parte dell’amministrazione Celentano: quando si tratta di questioni su cui l’opposizione incalza la maggioranza sulle proprie responsabilità – vedi l’isola pedonale - si va avanti escludendo la minoranza da qualsiasi discussione o dibattito sui temi”.

“In attesa di conoscere il contenuto esatto della conferenza stampa di domani, – annuncia la consigliera del Pd - sarà nostra cura informare il prefetto con una lettera in cui segnaliamo la mancata risposta all’interrogazione e il mancato rispetto delle regole alla base della dialettica democratica interna alle istituzioni. Ci auguriamo che l’assessore fornisca alla stampa e alla città giustificazioni più credibili di quelle rese finora, considerata la partecipazione al bando di altri Comuni limitrofi nei medesimi tempi. Ci preoccupiamo di fare di Latina una città universitaria, ma senza essere in grado di garantire un servizio minimo essenziale per le bambine e i bambini e le loro famiglie” conclude Fiore.