Il Basket in piazza a Latina: “Attrarrà migliaia di persone e animerà le serate estive"

Si svolgerà nel cuore della città il 1° “Torneo città di Latina- Basket in piazza” ufficializzato nelle scorse ore dall’amministrazione comunale con l’approvazione da parte della giunta dell’apposita delibera per la manifestazione in programma il 21 luglio a cui è stato conferito anche il patrocinio.

Su indirizzo della sindaca Matilde Celentano, l’esecutivo ha accolto le finalità della manifestazione proposta dall’associazione sportiva dilettantistica “Gli amici del basket”, che è quella di dare visibilità ai valori del gioco di squadra intesa nella sua accezione più ampia, quale rapporto di unione sia tra i giovani ma anche tra i meno giovani, fortificando il senso del gruppo e dei valori di amicizia in una competizione sana ed intelligente. Al contempo, la stessa giunta ha ritenuto opportuno che il Comune partecipi attivamente all’organizzazione e allo svolgimento dell’evento, collaborando e fornendo il proprio sostegno logistico.

“L’idea di svolgere il torneo di pallacanestro in piazza del Popolo – ha affermato il sindaco Celentano - l’ho subito condivisa, perché sono certa che attrarrà migliaia di persone, andando a rivitalizzare il centro storico e ad animare le serate estive. Il basket, secondo il format proposto, non è solo sport, ma è partecipazione, inclusione e aggregazione, cioè quegli stessi valori che in passato incarnava lo storico torneo di basket andato in scena dal 1988 al 2017”.

L’associazione sportiva dilettantistica “Gli amici del basket”, secondo la delibera di giunta approvata, dovrà provvedere, a proprie cura e spese, all’intera gestione dell’evento, all’acquisizione delle autorizzazioni previste nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo.

“L’evento verrebbe a realizzarsi in apertura della stagione estiva della città stimolando così tutti i cittadini di Latina ad uscire dalle proprie case, a vivere la piazza in quello stesso spirito di condivisione e socialità oltre che di opportunità, di svago e di ristoro che farà essere tutti attori della manifestazione, dentro e fuori dal campo”, ha concluso la sindaca di Latina, ringraziando l’associazione “Gli amici del basket” e il comitato promotore dell’iniziativa.