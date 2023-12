Biblioteca comunale, Pd: “Quali tempi per i lavori di ampliamento?”

“Quali tempi per i lavori di ampliamento della biblioteca comunale?". A porre l’interrogativo all’amministrazione comunale di Latina è il gruppo consiliare del Pd composto da Valeria Campagna, Daniela Fiore, Leonardo Majocchi, intervenuto sul tema insieme alla segretaria dei Giovani Democratici Latina, Carlotta Paladino.

“Da due giorni i bagni della biblioteca comunale del centro sono inagibili arrecando inevitabile disagio al personale e all’utenza - scrivono in una nota -. Serve maggiore attenzione per quello che è, ad oggi, l’unico spazio sociale e di aggregazione del centro città. Invitiamo l’amministrazione comunale ad intervenire velocemente”.

“Oltretutto – aggiungono – dopo sette mesi dalla riapertura, ancora non ci sono aggiornamenti per quanto concerne i lavori di ampliamento. La parte maggioritaria della biblioteca è ancora chiusa ed i lavori non risultano calendarizzati. Chiediamo alla sindaca Celentano e alla giunta – concludono – un aggiornamento su questo punto e invitiamo ad accelerare per rendere la struttura attrezzata e agibile in tutti i suoi spazi e in tutte le sue funzioni”.