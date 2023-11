Direttiva Bolkestein, Tripodi (Lega): “Si chieda la proroga delle concessioni a dicembre 2024”

Il consigliere regionale della Lega, e presidente della commissione Lavoro, Orlando Angelo Tripodi, è al fianco del sindaco di Sabaudia Alberto Mosca che ieri ha avanzato la proposta di una proroga fino al 31 dicembre 2024 per le concessioni balneari.

Un tema caro all’esponente pontino nel Consiglio regionale del Lazio. “Mi batto da anni per difendere con le unghie e con i denti le vittime della direttiva Bolkestein, che rischia di vanificare i sacrifici di intere generazioni dei nostri balneari, ambulanti, edicolanti e proprietari dei chioschi, le cui attività al 99% sono a gestione familiare - commenta Tripodi -. Accolgo l’iniziativa del sindaco di Sabaudia sulla richiesta di proroga delle concessioni fino a dicembre 2024, nelle more che il Governo centrale emani le direttive per fare le gare e quindi le assegnazioni”.

“Nel clima di incertezza chiederò ai Comuni del Lazio, coinvolti dalla Bolkestein, di fare altrettanto. Dobbiamo prendere tempo affinché il Governo emani i criteri per mettere a bando le concessioni’ conclude poi il consigliere regionale pontino.