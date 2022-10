Bonifica di siti inquinati in provincia di Latina e nel Lazio: milioni di euro con i fondi del Pnrr

Milioni di euro con i fondi del Pnrr per la bonifica di siti inquinati anche nel Lazio e nello specifico nella provincia di Latina. L’annuncio nei giorni scorsi da parte di Ilaria Fontana, sottosegretaria al Ministero per la Transizione Ecologica e appena rieletta alla Camera dei Deputati.

“I frutti del nostro lavoro continua” commenta la deputata del Movimento 5 Stelle. “É stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Piano d’azione per la bonifica dei siti orfani, contenente la ripartizione dei fondi a disposizione per Regione e l’elenco dei siti inquinati che saranno oggetto di bonifica con il relativo importo di finanziamento. La misura è di diretta attuazione rispetto a quanto stabilito dal Piano di Ripresa e Resilienza (Pnrr) che stanzia 500 milioni di euro per la bonifica di quei siti inquinati nei quali il responsabile della contaminazione non provvede ad attuare gli interventi di ripristino oppure sia risultato non reperibile.

L’obiettivo ambientale della missione bonifiche nel Pnrr è quello di ridurre di almeno il 70% la superficie di terreno occupata dai siti orfani, e con questo intervento verranno recuperati oltre 8 milioni di metri quadrati di suoli inquinati. È stato Sergio Costa ha lavorato per creare questa nuova categoria giuridica, i siti orfani appunto, firmando un decreto con 105milioni di risorse”.

“Il raggiungimento di traguardi importanti come questo ricorda come il Pnrr sia all’insegna della sostenibilità competitiva, prevedendo esplicitamente il rispetto del non arrecare danno significativo all’ambiente nella sua attuazione e destinando buona parte delle risorse a misure relative alla transizione ecologica - aggiunge ancora Fontana -. Da ricordare anche che l'adozione del provvedimento arriva con ben due mesi d’anticipo sulla scadenza concordata con l’Unione Europea, fissata per dicembre 2022. Saremo intransigenti e duri con io nuovo esecutivo perché nessuno può rimanere indietro, a partire dalla nostra Casa Comune”.

Nel Lazio saranno quattro i siti orfani da bonificare per un totale di 38 milioni di euro, di cui due nella provincia di Latina, vale a dire l’ex discarica di Santa Apollonia ad Aprilia per 14 milioni di euro e Punta dell’Arco a Ventotene per 4 milioni di euro. Gli altri due sono l’area del Pascolaro a Graffignano (in provincia di Viterbo) per 13 milioni di euro e l’ex discarica di Selvelle-Costecalde ad Arpino (in provincia di Frosinone) per 7 milioni di euro. “Si tratta di siti contaminati da idrocarburi e metalli pesanti, ex discariche ed ex inceneritori che saranno recuperati dallo stato di abbandono in cui si trovano oggi” ha poi concluso la deputata Fontata.