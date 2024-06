Bracciante morto, anche il Comune di Cisterna dichiara il lutto cittadino per Satnam Singh

Dopo quello di Latina, anche il Comune di Cisterna decide di proclamare il lutto cittadino per la morte di Satnam Singh, il 31enne bracciante di origini indiane ucciso due volte, prima vittima di un gravissimo incidente sul lavoro in cui ha perso un braccio e poi barbaramente abbandonato davanti alla sua abitazione.

Viveva a Cisterna Satnam Singh, da tutti conosciuto come Navi, nella frazione di Castelverde, insieme alla moglie che era con lui al momento dell’incidente e quando è stato stato scaricato in strada invece di essere soccorso. Dopo l'inicdnete dello scorso lunedì 17 giugno ieri è morto all'ospedale San Camillo di Roma.

“Siamo rimasti sgomenti dalla tragica morte di Satnam Singh, il bracciante agricolo barbaramente abbandonato, alla stregua di un rifiuto, dopo il grave incidente agli arti. Abbiamo deciso di indire il lutto cittadino a Cisterna, poiché Satnam abitava con la sua famiglia nella zona di Castelverde, e di costituirci parte civile nel futuro processo” ha detto il sindaco Valentino Mantini.

L’Amministrazione comunale tutta, aggiunge, “aderisce e partecipa alla manifestazione indetta, martedì prossimo, dalla Comunità indiana del Lazio per dire basta allo sfruttamento della manodopera che riguarda tutto l’agro pontino, affinché barbarie come quella di cui è rimasto vittima il 31enne indiano non si ripetano mai più. Il caporalato va condannato fermamente come la disumanità in cui si trovano a lavorare e a vivere persone che hanno dovuto lasciare la loro terra di origine alla ricerca di un futuro migliore, che purtroppo Satnam Singh non potrà più avere”.

“Alla sua famiglia - ha poi concluso il primo cittadino Mantini - va la vicinanza e il sostegno di tutta la comunità di Cisterna”.