Bretella Cisterna Valmontone, pubblicate le gare per la progettazione e la bonifica degli ordigni bellici

La realizzazione della tanto discussa bretella Cisterna Valmontone entra nel vivo. Parliamo dell’opera che, una volta terminata, consentirebbe un collegamento rapido tra la strada 148 e tutto il territorio industriale dell’Agro Pontino con l’autostrada A1. Un’infrastruttura criticata da molti comitati nati spontaneamente nel corso degli anni ma che, nonostante tutto, procede il suo iter.

Progettazione

Astral ha pubblicato un bando di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per un totale di 11 milioni e 607 mila euro. Un momento certamente atteso dall’amministratore delegato di Astral, Antonio Mallamo, che è anche commissario straordinario dell’opera.

L’asse stradale di collegamento Cisterna - Valmontone prevedeva, più precisamente, la realizzazione di un’infrastruttura autostradale a due corsie per senso di marcia più una corsia di emergenza, che si sarebbe dovuta sviluppare tra lo svincolo di interconnessione con l’asse autostradale Roma “Tor de’ Cenci” – Latina “Borgo Piave”, in località Campoverde di Aprilia, e l’innesto con l’Autostrada A1 “Roma – Napoli”, presso Labico, attraversando il territorio dei comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Velletri, Artena, Cori, Lariano, Valmontone e Labico per un’estensione di circa 31,5 km.

La prima gara nel 2014

Questo progetto definitivo era stato approvato dal CIPE con delibera numero 88 del 2010, ed era stata indetta da Autostrade del Lazio una procedura ad evidenza pubblica per individuare l’esecutore-concessionario dell’opera. La gara, avviata nel 2014, è stata poi archiviata nel marzo del 2021.

Declassamento

La project review redatta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e approvata dalla Regione Lazio con la delibera dell’11 dicembre del 2020 ha introdotto il declassamento della Cisterna – Valmontone da categoria A - autostrada, a categoria B - extraurbana principale, con conseguente eliminazione del pedaggio.

Gli espropri

Un passaggio fondamentale è quello relativo agli espropri, specialmente quelli sui terreni agricoli. Secondo i comitati contrari all’opera, “sulla bretella Cisterna-Valmontone, sono purtroppo imminenti gli espropri (1.280 particelle per 5.000 proprietari) con indennizzi economici molto al di sotto del valore di mercato (per es. vigneto 3,04€/mq e uliveto 1,58€/mq), che si porteranno dietro inevitabilmente devastazione agricola, riduzione dei posti di lavoro e, per molti, cessazione dell’attività aziendale”.

Ordigni bellici

Il bando di gara per la progettazione dell’opera è stato preceduto da un altro avviso, anche questo propedeutico alla futura apertura dei cantieri. Parliamo del bando da 7 milioni e 840 mila euro per la chiusura di un accordo quadro con più operatori per la rimozione di ordigni bellici dai siti interessati dall’opera.

L’appalto non è stato diviso in lotti per evitare una frammentazione degli interventi che, si legge nei documenti di gara, “non consentirebbe una distinta autonomia e funzionalità degli stessi”. Si è voluto però assicurare la possibilità di partecipazione “da parte delle microimprese, piccole e medie imprese” attraverso “l'utilizzo dell'accordo quadro e, altresì, quantificando in € 490.000,00 l’importo massimo assegnabile a ciascun partecipante all’accordo quadro”.