Camera: la deputata Miele membro delle Commissioni Cultura e Finanze

Oltre che quelle per il Senato sono state costituite anche le 14 Commissioni permanenti della camera dei Deputati; definite nella giornata di ieri, ognuna ha anche provveduto all'elezione dell'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

La deputata pontina di Fratelli d’Italia Sara Kelany, eletta lo scorso 25 settembre in Lombardia dove era candidata come capolista nel collegio alla Camera, è stata inserita nella prima Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni.

Giovanna Miele della Lega, eletta nel collegio plurinominale Lazio 2, è stata invece inserita nella Commissione Cultura, Scienze e Istruzione e nella Commissione Finanze di Montecitorio. “Due incarichi di grande responsabilità che affronterò con impegno e determinazione lavorando su temi fondamentali per il futuro del nostro Paese - ha commentato Miele -. In particolare la scuola e la formazione sono due temi fondamentali per vincere le sfide del futuro. Allo stesso tempo il rispetto degli equilibri economici e finanziari dello Stato e il controllo delle spese, evitando inutili sprechi improduttivi è il modo migliore per garantire la tenuta di pensioni, stipendi e investimenti degli italiani”.

Nella giornata di oggi, invece, dopo la loro convocazione, i senatori Nicola Calandrini e Caludio Fazzone sono satti eletti presidenti rispettivamente delle Commissioni Bilancio e Ambiente.