Nelle borgate di Sermoneta fa tappa il camper itinerante dei Servizi Sociali

Nelle borgate di Sermoneta fa tappa il "Servizio sociale itinerante?, l?iniziativa promossa dall'Amministrazione comunale in collaborazione con il distretto socio sanitario Latina 2, la Asl e la cooperativa sociale Ninfea.

Il camper si muoverà nelle borgate con l?obiettivo comprendere i bisogni dei cittadini e interagire con la comunità; sono previsti sei appuntamenti fino a fine dicembre, ogni due giovedì a Sermoneta Scalo, a Doganella di Ninfa e a borgata Tufette. Il primo appuntamento è in calendario per giovedì 20 ottobre alle 9 a Sermoneta scalo, in piazza Caracupa.

?Il camper sarà un vero e proprio punto di ascolto e raccolta dei diversi bisogni sociali dei cittadini - spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli -. Sarà presente un?assistente sociale coadiuvato da un operatore informatico: con il camper itinerante saranno fornite le informazioni su tutti i servizi offerti dai servizi sociali di Sermoneta, orientare sulle modalità di accesso ai servizi sociali e sociosanitari, accompagnare nella compilazione delle istanze di accesso e consolidare il rapporto con la cittadinanza. Un servizio innovativo e fondamentale per poter raggiungere i cittadini che non conoscono o non sono in grado di orientarsi tra i servizi esistenti, in modo da agevolare gli utenti, soprattutto quelli appartenenti alle fasce più vulnerabili o con difficoltà motoria, permettendo loro di presentare istanze in orari diversi da quelli d?ufficio e più prossimi ai luoghi di vita?.