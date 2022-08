Canottaggio, il Comune di Sabaudia rinuncia agli eventi internazionali del 2023 e 2024

Sabaudia rinuncia agli eventi internazionali di canottaggio che erano in programma nella città delle dune nel 2023 e nel 2024. L’annuncio è stato fatto dal sindaco Alberto Mosca nel corso del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci Aderenti del Comitato MMXX che lo scorso giovedì 25 agosto si sono tenuti nel suo ufficio. Oltre al primo cittadino, che rappresentava il Comune di Sabaudia, erano presenti anche il presidente della Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe Abbagnale insieme al segretario generale Maurizio Leone e, per il Coni Alessio Palombi, presidente pro-tempore del Comitato. Hanno presenziato anche Luigi Matteoli, in rappresentanza della Provincia di Latina, Ente facente parte del Consiglio, funzionari del Comune ed il presidente dei Revisori dei Conti del Comitato MMXX Tonino Del Giovine.

Dopo avere affrontato alcuni punti all'ordine del giorno, si è aperta un'ampia discussione sul futuro dell'organizzazione degli eventi in cantiere, i Mondiali di Coastal Rowing e Beach Sprint Finals 2023 e il Campionato Europeo Assoluto 2024. Al termine della discussione, il sindaco Mosca ha dichiarato che il Comune rinunciava all’organizzazione dei due eventi internazionali, dal momento che mancherebbero le coperture finanziarie.

A tal proposito, viene spiegato attraverso una nota, venuta a mancare la finalità per cui era stato costituito il Comitato MMXX, ne è stato proposto lo scioglimento - come era stato deciso nell'ultimo Consiglio comunale di Sabaudia - con l'astensione della Federazione Italiana Canottaggio, poiché il presidente Abbagnale non riteneva, e non ritiene tuttora, che questa sia la soluzione da perseguire, considerando invece opportuno trovarne una che mettesse in condizione il Comitato, e quindi tutti gli Enti che ne facevano parte, di ottemperare agli impegni organizzativi presi nei confronti di World Rowing.