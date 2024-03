Capitale della Cultura 2026, il video di Latina non piace ai cittadini: piovono critiche sui social

“Comunque vada, è stata una sfida affascinante e positiva per il territorio. Il lavoro svolto è un punto di partenza per un nuovo sviluppo possibile, perseguibile attraverso la cultura, quale elemento strategico di valorizzazione del territorio di Latina e della provincia pontina”: con queste parole la sindaca Matilde Celentano ha commentato l’audizione di ieri al Ministero della Cultura con cui è stato presentato il dossier per la candidatura del capoluogo pontino a Capitale italiana della Cultura 2026.

Latina candidata a Capitale della Cultura 2026

Una sfida difficile per Latina, una delle 10 finaliste che si contendono il prestigioso titolo - per la provincia pontina c’è anche Gaeta -. Come per ogni città anche per la delegazione tutta al femminile guidata dalla prima cittadina e arrivata del capoluogo, c’erano 30 minuti a disposizione per illustrare il dossier che porta il titolo di “Latina, bonum facere” e poi altrettanti per rispondere alle domande della commissione. Un’ora che è stata sfruttata per dipingere l’immagine di Latina, città giovane di soli 91 anni che può essere raccontata dalla diretta voce di chi l’ha vista nascere rappresentandone una viva testimonianza. “Latina è una città giovane, ma questo non significa che non abbia una storia che meriti di essere narrata” ha detto Celentano durante l’audizione. Il cuore del dossier è quello della ruralità, che si affianca poi all’importanza dei borghi, alla rete dei musei, all’università; tutti temi che sono stati affrontati durante dalla delegazione di cui facevano parte anche l’assessora all’Urbanistica Annalisa Muzio, la direttrice del Museo Cambellotti Antonia Lo Rillo e l’architetto Daniela Cavallo, direttrice del progetto.

Critiche al video sui social

Per accompagnare la presentazione è stato proiettato anche un video che racconta Latina e che doveva esprimere l' ambizione della città di diventare Capitale della Cultura 2026. Un video che però non ha incontrato il favore dei cittadini. Pubblicato anche sulla pagina Facebook ufficiale dell’amministrazione è stato ricoperto da critiche. Sia dal punto di vista tecnico che per i contenuti. Il filmato è un susseguirsi di immagini con, bisogna dirlo, pochi riferimenti alla “cultura” in senso stretto, se non nella parte finale, o con i richiami al Museo Cambellotti e ad Antonio Pennacchi. Si vedono il mondo agricolo con tutte le sue eccellenze agroalimentari, le montagne dei paesi che circondano il capoluogo, il lungomare, Fossanova, il Giardino di Ninfa. Particolari che non sono sfuggiti agli utenti dei social sempre molto attenti anche ai più piccoli particolari. “Che pagliacciata - scrive uno di loro -. Al di là del video che sembra uscito direttamente da una commedia demenziale inizio anni 2000 (ce ne vuole per fare video così brutti eh), l'attuale amministrazione rasenta l'analfabetismo funzionale e avete comunque il coraggio di candidare la città a capitale della cultura? Non siete nemmeno capaci di fare uno spot. O forse lo avete fatto a immagine dell'amministrazione: vuoto, banale, anonimo. Che clown”; “Non vorrei polemizzare, ma si tratta di un video di promozione turistica e agroalimentare non vedo alcun cenno di cultura”, scrive un altro utente; sulla stessa lunghezza d’onda anche altri commenti come: “Far vedere Fossanova, Ninfa, il Circeo...e grazie al...ma é proprio Latina città il problema, tolta Piazza del Popolo e il Fogliano, il resto è da nascondere”; “L’ unica speranza è riposta nel fatto che chi giudica ha lo stesso grado e visione di cultura”. E ancora: “Tanta, tanta strada da percorrere, prima bisogna crearla la cultura in una città. Basta guardarsi in giro per capire che si è lontani km dal concetto di cultura”; “Tutte tradizioni dei paesi vicini nati e cresciuti molto prima di Latina!!! Che pagliacciata!”; "Se il video rappresenta ciò che per questi signori vuol dire Cultura, ora si spiegano tante cose... Anzi, si confermano”. “Ringraziate anche gli autori dei numerosi video che avete usato senza consenso per produrre quello che dovrebbe essere uno spot ufficiale”, aggiunge poi un'altra utente.

Tra i circa 100 commenti che seguono questa mattina il video postato sui social anche qualche complimento. “Bel lavoro, in pochi minuti il video ha mostrato spunti interessanti di Latina e provincia dal punto di vista territoriale, storico, artistico e innovativo. Bravi”, scrive una donna, a cui se ne accoda un'altra: “Comunque il video è bello”. “Il video non mi entusiasma granché ma l’audizione non è stata male, la signora Giuseppina secondo me è stata un ottima carta finale, chissà…” spera infine un’altra utente.