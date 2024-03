Capitale della Cultura 2026, è il giorno delle audizioni per Gaeta e Latina

E’ il giorno delle audizioni per Gaeta e Latina ancora in corsa per diventare Capitale italiana della Cultura 2026. Oggi, lunedì 4 marzo, le delegazioni delle due città pontine presenteranno davanti alla commissione i progetti che hanno permesso loro di essere selezionate tra le 10 finaliste. Un momento importante nel lungo percorso che fino a questo momento ha premiato la provincia di Latina, unica ad avere due rappresentanti ancora in gara.

Le audizioni, che saranno quindi un momneto fondamentale per assegnare il prestigioso riconoscimento, sono state convocate per le due giornate di oggi e domani dal Ministero della Cultura. Si terranno a Roma nella Sala Spadolini del Mic. Ogni città avrà a disposizione 30 minuti per presentare la propria candidatura, seguiti da ulteriori 30 minuti dedicati alle domande della commissione.

Le due giornate di audizioni

Cinque delle finaliste, tra cui appunto Gaeta e Latina, sono state convocate per la giornata di oggi mentre le altre cinque saranno domani davanti alla commissione. Il programma delle audizioni prevede in apertura Agnone alle 9; a seguire Alba alle 10.15 e chiude la mattinata Gaeta alle 11.30. Nel pomeriggio è poi la volta prima de L’Aquila alle 14 e poi di Latina alle 15.15. Gaeta presenta un dossier dal titolo “Blu, il Clima della Cultura”; un progetto che è stato così raccontato al Mic: "È basato sulla forza dell'ambiente di influire sulle persone: caratteristica di Gaeta, la cui storia vanta donne e uomini che hanno definito i contorni della civiltà. Gaeta e il suo Clima della Cultura riescono a proiettare l'individuo verso una crescita intellettuale. Blu è il suo nome”.

Latina si è candidata invece con il progetto dal titolo “Latina bonum facere” ed è stato spiegato così al Ministero della Cultura: “Latina, 'Città dell’accoglienza', ovvero il paradigma di un nuovo modo di concepire il rapporto tra agricoltura e attività produttive, tra territorio, ambiente, energia, benessere e salute, tra natura e uomo, un nuovo patto tra città e campagna: modello, innesco, laboratorio. Latina bonum facere”. “È un grande momento per la nostra città. Tutti pronti a tifare Latina e a sostenere il progetto” commentano dall’amministrazione comunale.

Nella giornata di domani, 5 marzo, saranno presentati i restanti cinque progetti, quelli di Lucera, Maratea, Rimini, Treviso e di Unione dei Comuni Valdichiana Senese.

Audizione di Latina, non mancano le polemiche

Ma nel capoluogo non sono mancate le polemiche ala vigilia delle audizioni. soprattutto da parte di Lbc che ha lamentato una “mancanza di visione” del Comune in tema di cultura e una “mancata strategia nella gestione degli spazi”. “Al di là del fatto che l’amministrazione non ha ancora reso noti i contenuti del dossier che sarà presentato, ci sembra che ci sia ancora molta confusione sulla gestione degli spazi culturali cittadini. Proprio in questi giorni stiamo assistendo a grosse polemiche intorno all’uso del teatro D’Annunzio, ma restano in sospeso molte altre questioni già sollevate da Lbc, come quella relativa all’ex garage Ruspi, su cui non è ancora chiara la linea della maggioranza” hanno commentato Elettra Ortu La Barbera e Alessio Ciotti, rispettivamente segretaria e vice segretario del movimento Latina Bene Comune.

“Latina si candida ad essere Capitale italiana della Cultura e quella di oggi sarà una data decisiva per arrivare alla designazione finale. Eppure ci sembra che sulla gestione degli spazi culturali della città non ci sia ancora una visione e una strategia. Facciamo tutti il tifo per Latina, ma spiace constatare che una città che si candida a questo prestigioso riconoscimento non abbia ancora una gestione organica e strutturata del patrimonio che è in grado di offrire. Sarebbe quanto mai necessario mettere in campo una strategia e una visione, che consenta soprattutto ai cittadini di usare realmente questi spazi”. C’è poi la questione del teatro – continuano i due esponenti di Lbc – In questi giorni il D’Annunzio ha ospitato alcuni eventi, fra cui quello elettorale del candidato alle Europee di FdI Procaccini. Auspichiamo che per tutti siano state seguite tutte le procedure e le regole previste. La sensazione è che, mancando un assessorato di riferimento, mancando un piano culturale, una visione unitaria e una direttrice certa su cui muoversi, stiano venendo alla luce fragilità e debolezze della maggioranza. La dimostrazione sta anche nelle polemiche e nello scambio di accuse tra Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia innescate all’indomani della cerimonia di premiazione degli sportivi, con un’imbarazzante e discriminante situazione che ha riguardato le persone disabili. Anche in questo caso sono emerse criticità, che non erano evidentemente state dibattute ed esaminate. Come opposizione - concludono da Lbc - sentiamo dunque di ribadire che la gestione degli spazi dedicati alla cultura deve essere guidata invece da una visione, che possa essere frutto della più ampia partecipazione possibile. Siamo ancora in attesa che la maggioranza riesca prima o poi a rendere nota questa visione”.