Capitale della Cultura 2026: due mesi per la proclamazione. Le prossime tappe

Ci sono, come noto, anche Latina e Gaeta tra le 10 città finaliste per diventare Capitale italiana della Cultura 2026. La proclamazione è prevista entro la fine del mese di marzo e si entra ora in quelle che sono le settimane decisive.

In questo mese di febbraio infatti sulla pagina Facebook ufficiale di Capitale italiana della cultura e Capitali europee della cultura del Ministero della Cultura saranno presentati in anteprima i dossier delle 10 finaliste in lizza per il titolo del 2026. Si è partiti ieri, mercoledì 31 marzo, con il progetto della città di Agnone, in provincia di Isernia, e si proseguirà via via ogni mercoledì e ogni venerdì con tutti i dossier delle altre città finaliste (in ordine alfabetico). Mercoledì 7 febbraio sarà la volta di Gaeta e del suo progetto “Blu, il Clima della Cultura” e il 14 febbraio del capoluogo pontino con il dossier “Latina bonum facere”.

La presentazione dei progetti

Questo l’elenco competo delle presentazioni che si concluderà venerdì 1 marzo:

1. Agnone (Isernia), “Agnone 2026: Fuoco, dentro. Margine al centro”

2. Alba (Cuneo), “Vivere è cominciare. Langhe e Roero, un’altra storia”

3. Gaeta (Latina), “Blu, il Clima della Cultura”

4. L’Aquila, “L’Aquila Città Multiverso”

5. Latina, “Latina bonum facere”

6. Lucera (Foggia), “Lucera 2026: Crocevia di Popoli e Culture”

7. Maratea (Potenza), “Maratea 2026. Il futuro parte da un viaggio millenario”

8. Rimini, “Vieni oltre. Il futuro qui e ora”

9. Treviso, “I Sensi della Cultura”

10. Unione dei Comuni Valdichiana.

La proclamazione della Capitale della Cutlura 2026

La vincitrice sarà scelta da una giuria di esperti, presieduta dal giornalista Davide Desario, direttore responsabile dell'Adnkronos, in seguito alle audizioni pubbliche programmate per il 4 e 5 marzo. Le audizioni saranno l’occasione per ogni candidata di illustrare nel dettaglio il proprio progetto agli esperti che dovranno valutarli. Per ciascun dossier le audizioni avranno una durata di massimo 60 minuti, di cui 30 per la presentazione del progetto e 30 per una sessione di domande effettuate dalla giuria. La città vincitrice sarà assegnataria di un contributo finanziario di un milione di euro per concretizzare gli obiettivi delineati nel progetto di candidatura. Questo finanziamento sostanziale permetterà di tradurre le idee in azioni concrete, dando vita a un programma annuale per esporre la ricchezza culturale e le prospettive di sviluppo della vincitrice.