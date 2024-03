Latina e Gaeta finaliste, Stefanelli: "Punto di partenza di grandi progettualità che siamo orgogliosi di supportare"

Ieri, lunedì 4 marzo, le audizioni al ministero per la designazione della città Capitale della cultura 2026. Competono i comuni pontini di Gaeta con il progetto "Blu, il clima della cultura" e Latina con "Bonum facere", che hanno presentato i rispettivi dossier alla giuria esaminatrice. A sostegno di entrambe le candidature, il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli

“Due progetti ambiziosi, per due città profondamente diverse, che però hanno saputo costruire una rete fortissima per declinare il racconto di tutte le potenzialità del loro territorio. – commenta Stefanelli - I miei più vivissimi complimenti ai due Comuni e ai loro sindaci, Matilde Celentano e Cristian Leccese, per l'ottimo lavoro svolto e per la capacità di aver saputo creare una rete territoriale così ben strutturata da far pensare a quanto si può costruire insieme. Mi rende particolarmente orgoglioso vedere espresse tante professionalità, che in concerto hanno saputo dar vita a progetti tanto strutturati. Da una parte il blu, colore dell’anima, per un nuovo Umanesimo, che pone al centro il benessere e la felicità delle persone grazie a un panorama straordinario in cui mito, arte e cultura diventano un nuovo

paradigma di modernità. Dall’altra invece la voglia di una città recente di far riscoprire le sue radici e ripensare un nuovo rapporto tra città e aree periurbane, attraverso la valorizzazione delle proprie eccellenze. Capacità, passione, lungimiranza e l'ardire di poter segnare un punto di svolta nel racconto della propria identità locale, con la forza delle proprie risorse e l’intento di segnare una svolta".

"Io credo che i dossier, per capillarità con cui hanno saputo coinvolgere i vari attori territoriali - ha aggiunto ancora il presidente della Provincia di Latina - già rappresentino per il comprensorio pontino uno snodo importantissimo. Se ne parla sempre più spesso in questi giorni, ed emerge ormai come un’esigenza diffusa, quella di una coralità di azioni, per costruire una nuova visione. Le audizioni, sono state l’occasione per testare questa abilità e mostrare le proprie potenzialità. Da qui è tutto da costruire. Attenderemo con ansia la pronuncia della Giuria, ma sono sicuro, che il cammino avviato è il punto di partenza per una grande progettualità che come Provincia saremo orgogliosi di supportare".