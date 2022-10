Caro energia: bollette più che triplicate in un anno, Maenza spegne i lampioni in paese

Bollette più che triplicate in un anno - e quasi quadruplicate rispetto al 2020 - a causa dell’aumento dei costi dell’energia, e per provare a correre i ripari il Comune ha deciso di spegnere, in maniera alternata, i lampioni. Accade a Maenza, paese di poco meno di 3mila abitanti, dove l’Amministrazione sta cercando soluzioni, tagliando sui consumi, per far fronte all’aumento dei costi con cui anche le famiglie pontine facendo i conti e che pesano inevitabilmente anche sulle casse comunali.

“L’esorbitamte aumento dei costi dell’energia sta mettendo in seria difficoltà l’equilibrio del bilancio comunale, per questo motivo al fine di contenere i consumi”, l’Amministrazione ha deciso di avviare a partire da stasera, 17 ottobre, una sperimentazione prevendendo lo spegnimento alternato di tutti i lampioni, garantendo comunque l’illuminazione agli incroci. A parlare per il Comune di Maenza sono i numeri (foto in basso). “I rincari della bolletta sono diventati insostenibili, nel 2020 la spesa complessiva è stata di 84.900,01 euro, nel 2021 l’aumento è stato sostanziale e si è passati a 132.367,95 euro e quest’anno invece al 31 luglio siamo a 107.679,21 euro ma le proiezioni ci dicono che la spesa complessiva per il 2022 arriverà a circa €230.000,00” spiega il sindaco Claudio Sperduti. Prendendo in esame il solo mese di luglio si può vedere come si è passati dai circa 5.600 euro del 2020 ai 23.462,53 di quest’anno passando per i quasi 7mila euro del 2021.

“Nel prossimo Consiglio comunale, che si terrà mercoledì 19 ottobre - aggiunge il primo cittadino -, si proporrà di approvare una variazione di bilancio con la quale 50.000 euro di avanzo di amministrazione, che avremmo voluto impiegare per sistemare qualche strada, saranno invece destinati al pagamento delle utenze fino a settembre. Per quelle future di ottobre, novembre e dicembre, vedremo cosa saremo capaci di fare. Intanto, non avendo altri strumenti, non ci rimane che spegnere le luci”.

Quella di questa sera è dunque un prova, sulla base della quale si deciderà poi “in modo dettagliato quali e quanti lampioni lasciare accesi tutta la notte, non escludendo la possibilità, per alcune aree specifiche, lo spegnimento totale durante la notte ovvero dalle 00:30 alle 05:00. Mercoledì in Consiglio ne discuteremo dopodichè adotteremo in modo definitivo tutti gli atti formali necessari. Si tratta di un intervento drastico, ma in questa fase non abbiamo alternative. Invito pertanto la popolazione a collaborare e fornire suggerimenti” conclude il sindaco Sperduti.