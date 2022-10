Caro energia, le proposte di Fare Latina da sottoporre al commissario del Comune

Il movimento Fare Latina prepara un documento da sottoporre all?attenzione del commissario Carmine Valente sul problema dei rincari che incidono pesantemente su famiglie e imprese. Lo scopo è quello di proporre e trovare insieme le soluzioni migliori, attuabili da subito, da mettere in campo per fare fronte al caro bollette. Un piano d'azione dunque che interessi il Comune di Latina che, almeno fino alla prossima primavera, resterà commissariato.

?Le note vicende che hanno portato al commissariamento del nostro Comune non possono e non devono esimerci, in quanto forza politica che opera in questa città, ? afferma Annalisa Muzio ? a cercare, insieme al commissario, soluzioni che possano salvaguardare le casse comunali che, dopo le prossime elezioni, dovranno essere gestite dal nuovo sindaco. Chiediamo al dottor Valente di poter lavorare insieme alla creazione di un piano strategico che possa essere utile per arginare il grande problema del caro energia. Sappiamo che le casse comunali sono impegnate a far fronte alle molteplici esigenze legate agli interventi che, proprio in questi giorni, il commissario sta prontamente mettendo in campo, ma crediamo che si debbano trovare soluzioni giuste per tutelare famiglie, imprese e casse comunali rispetto al tema del caro energia". Annalisa Muzio ipotizza anche il coinvolgimento di altri comuni della provincia e del presidente Gerardo Stefanelli, per adottare una linea strategica condivisa eun vero e proprio ?piano del risparmio provinciale? con l?ausilio di esperti del settore.

"Oltre alla proposta di un piano provinciale ? spiega ancora ? vorremmo chiedere al commissario di valutare, con l?accordo dei sindacati, un prolungamento dello smartworking soprattutto negli uffici che non hanno l?accesso diretto al pubblico. Se una cosa ci hanno insegnato due anni di pandemia è che anche la pubblica amministrazione può lavorare da remoto facendolo magari anche un solo giorno a settimana (chiudendo gli uffici il venerdì) e, ovviamente, anche durante tutti i ponti festivi che quest?anno inizieranno già da fine ottobre. Un'azione simile potrebbe consentire un risparmio sul riscaldamento e sulla luce. Si potrebbero incontrare i rappresentanti dell?Anci, l?Associazione nazionale dei comuni italiani, che proprio ieri ha lanciato l?ennesimo allarme parlando di una stangata da un miliardo di euro, con incrementi del 100% rispetto al 2021, per le bollette delle amministrazioni comunali. Se è vero che altri contributi dovrebbero arrivare dal Governo, grazie ad un nuovo Decreto Aiuti, crediamo sia comunque necessario mettere insieme i comuni, la Provincia di Latina e la Regione Lazio per fare fronte comune sul tema del caro bollette. Le amministrazioni comunali hanno il compito di essere al fianco delle famiglie e delle imprese, ma bisogna mettersi insieme, unirsi, per chiedere un aiuto straordinario".

Fra le proposte che Fare Latina porterà al commissario c'è anche una best practice, già adottata in altri comuni: quella di modulare la riduzione dell'intensità di una parte della pubblica illuminazione, di provvedere all?installazione di valvole termostatiche sugli impianti di riscaldamento all?interno degli immobili comunali,ma anche in scuole e impianti sportivi e procedere a una verifica seria sullo stato di avanzamento dell?installazione di pannelli fotovoltaici sui beni patrimonio del comune. "Mi piace segnalare l?iniziativa messa in campo dal Comune di Riccione - conclude Muzio - dove sono stati già stanziati 200mila euro, per famiglie e imprese, subordinati, nel primo caso, all? attestazione Isee e all?aumento almeno del 30% del costo delle utenze domestiche dal 2021 al 2022,e nel secondo caso a un volume di affari inferiore ai 300mila euro con un aumento dei costi sempre oltre il 30%. Sarà un?altra proposta che porteremo sul tavolo del Commissario non appena ci riceverà per valutarne la fattibilità?.