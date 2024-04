Case di comunità e fondi del Pnrr: a che punto è il progetto?

E’ un tema sempre molto d’attualità, alla luce anche delle difficoltà che vive la provincia di Latina, quello della sanità. Le liste d’attesa infinite, la sofferenza dei pronto soccorso, la mancanza di una vera sanità di prossimità, la carenza di personale, sono solo alcune delle spie della sofferenza della sanità pontina. Un tema su cui è tornato nelle ultime ore anche il gruppo consiliare di Lbc che, focalizzandosi in particolare sul progetto delle case di comunità, chiede la convocazione di una commissione Pnrr.

“Oltre un milione e mezzo di persone in Italia è costretto a rinunciare alle cure per ragioni economiche, pari al 6,3% delle famiglie del Paese. L’impoverimento della popolazione per l’accesso ai servizi sanitari è evidenziato dalle percentuali drammatiche emerse di recente dal rapporto elaborato dal Centro per la ricerca economica applicato alla sanità”: dati da cui partire, per la Latina Bene Comune, Elettra Ortu La Barbera, “per avviare una seria riflessione sull’andamento della sanità anche sul territorio provinciale, che continua a soffrire di carenze ormai croniche”.

“La difficoltà di accesso alle cure, le liste d’attesa sempre più lunghe nella sanità pubblica, la mancanza di un’efficiente ed equa medicina territoriale fino al problema del sovraffollamento dei pronto soccorso, la carenza di personale e i problemi legati al reperimento di nuove risorse, la mancanza di una rete sanitaria efficiente e moderna in grado di dare risposte ai bisogni di salute di tutta la popolazione, non sono più sostenibili. A farne le spese sono, come sappiamo, le fasce più fragili. Le politiche sanitarie devono tornare al centro dell’agenda politica degli organi di governo. Chiediamo dunque, come movimento, che il Comune utilizzi lo strumento della Conferenza dei sindaci e la filiera di governo affinché si intervenga in modo urgente sulla sanità di prossimità”.

A questo proposito i consiglieri di comunali di Lbc, Dario Bellini, Damiano Coletta, Floriana Coletta e Loretta Isotton, hanno chiesto ufficialmente la convocazione di una seduta della commissione Pnrr alla presidente Serena Baccini per fare il punto sul progetto delle case di comunità da realizzare proprio con i fondi del Pnrr. “Se non si accelera su questo progetto difficilmente potremo uscire da questa situazione – spiega il gruppo consiliare tutto -. La case di comunità sono strutture che rappresentano uno strumento di inclusione sociale a tutela dei diritti delle persone più vulnerabili e un elemento cruciale per la costruzione di una vera sanità di prossimità che contribuirebbe a ridurre la pressione sui pronto soccorso. Riteniamo sia fondamentale in questa fase rassicurare la cittadinanza che la progettazione e l’implementazione di queste strutture avvenga rapidamente, in modo partecipativo e trasparente coinvolgendo attivamente anche la comunità locale”.