Case popolari: pioggia di fondi dalla Regione: 2,7 milioni per interventi in 120 alloggi

Un finanziamento di 2 milioni e 700mila euro dalla Regione per la provincia di Latina per la riqualificazione delle case popolari. I fondi sono una parte di un investimento complessivo di 7,2 milioni di euro che rientra in due delibere approvare dalla Giunta regionale proprio per interventi di riqualificazione del patrimonio Ater nelle province di Roma e di Latina.

In particolare, vengono stanziati circa 4,5 milioni di euro per opere di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, adeguamento impianti, abbattimento barriere architettoniche e recupero edilizio di centinaia di alloggi popolari dell'Ater della Provincia di Roma, mentre, come detto, per il territorio pontino il finanziamento è di 2,7 milioni di euro che viene assegnato all'Ater per consentire la ristrutturazione di oltre 120 alloggi di edilizia residenziale pubblica dislocati in 19 comuni della provincia.

"Con questo ulteriore investimento prosegue l'impegno per la riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica delle Ater - ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti -: si tratta del più grande programma di manutenzione e adeguamento delle case popolari degli ultimi 20 anni". "Non solo la città di Roma, ma anche il patrimonio di edilizia pubblica di decine di Comuni delle altre province di Lazio: oltre 7,2 milioni di euro per interventi di recupero e ammodernamento di centinaia di appartamenti Ater per migliorare la qualità abitativa, restituendo decoro urbano e dignità abitativa ai cittadini", ha poi aggiunto Massimiliano Valeriani, assessore regionale alle Politiche abitative.

I finanziamenti nella provincia di Latina

I finanziamenti destinati all’Ater della provincia di Latina, come detto serviranno per interventi in 120 alloggi di oltre metà provincia. “I fondi sono stati stanziati per permettere all'Ater azioni di programmazione per migliorare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di immobili pubblici, pratiche indispensabili per consentire all'Ente di consegnare al più presto gli alloggi a chi ne ha diritto” ha spiegato il consigliere comunale del Pd Enrico Forte che ha illustrato nello specifico quali sono gli interventi di recupero delle abitazioni dislocate nei diversi comuni. Saranno interessati 15 alloggi ad Aprilia e 3 a Castelforte, 14 a Cisterna e 3 ancora a Cori; poi altri 4 a Fondi, 10 a Formia e 2 ad Itri. Per quanto riguarda la città capoluogo, Latina, i fondi serviranno per interventi in 40 alloggi; 2 sono invece quelli in cui sono previste azioni a Lenola, uno rispettivamente a Maenza e Norma e 2 ancora in ognuno dei comuni di Pontinia, Priverno e Sabaudia; 5 ancora saranno oggetto di interventi a Santi Cosma e Damiano, 4 a Sezze, 3 a Sonnino, uno a Spingo Saturnia e 6 a Terracina.