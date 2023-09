Centenario di Latina, passo in avanti per il disegno di legge. Celentano: “Sono fiduciosa”

“Sono fiduciosa”: così la sindaca di Latina Matilde Celentano commenta la notizia dell’avvio in Senato dell’iter per l’approvazione del disegno di legge sul centenario che vede come primo firmatario Nicola Calandrini e che è stato presentato il mese scorso.

“Bene il passo avanti sul Centenario - ha detto la prima cittadina -. Con l’assegnazione del disegno di legge alla VII Commissione Cultura e Patrimonio Culturale inizia l’iter parlamentare per l’approvazione delle disposizioni che prevedono l’attribuzione di importanti risorse per la nostra città. Sono molto fiduciosa: confido in una conclusione positiva e rapida. Colgo l’occasione per ringraziare i senatori che hanno sottoscritto il testo, Nicola Calandrini, primo firmatario, Claudio Fazzone, Andrea Paganella e Roberto Menia, e anche il sottosegretario Claudio Durigon che ha condiviso questa iniziativa sin dal principio”.

Il disegno di legge denominato “Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032, Città del ‘900, città delle acque, città dell’accoglienza”, ricorda la sindaca, “punta a promuovere, valorizzare e diffondere il nome e l'immagine della città di Latina e del suo territorio, in vista del centenario ed oltre. Una città nata a seguito della grande opera di bonifica dell’Agro Pontino e realizzata in pieno stile architettonico razionalista, oggetto tutt’oggi di studi internazionali. Abbiamo molto da mostrare. La nostra è una comunità che si fonda sull’accoglienza e il nostro territorio è ricco di bellezze ineguagliabili che coesistono con una sofisticata ingegneria idraulica di vitale importanza”.

Il ddl sul centenario prevede l’attribuzione di un milione di euro per ciascun anno, fino al 2032, anno delle celebrazioni. “Si tratta di ingenti risorse con le quali possiamo realizzare un’offerta culturale turistica destinata a perdurare nel tempo, con una prospettiva di sviluppo della città e dell’intera provincia - ha aggiunto ancora Celentano -. E’ un progetto ambizioso, pensato con il metodo della partecipazione e condivisione, aperto ai contributi delle professioni, dell’associazionismo e di tutte le forze politiche. Abbiamo davanti a noi nove anni intensi di lavoro per dare a Latina, città dell’accoglienza, la giusta visibilità nel contesto internazionale. Un ruolo che rivendichiamo anche con il passaggio intermedio della candidatura di Latina a Capitale Italiana della cultura 2026, il cui dossier sarà inoltrato al Ministero della Cultura il prossimo 27 settembre” ha poi concluso la prima cittadina.