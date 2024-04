Centro commerciale in via del Lido, il nodo degli accessi. Incontro tra Prefettura, Anas e Comune

Anche il caso del nuovo centro commerciale di via del Lido è stato al centro dl tavolo sulle infrastrutture che due giorni fa è stato promosso dal prefetto Maurizio Falco. Nel corso del vertice in piazza della Libertà infatti è stato firmato il protocollo per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Sisto che collega i territori di Terracina e San Felice Circeo e sono stati affrontati anche alcuni aspetti della realizzazione del progetto a "Gonfie Vele", che riguarda la rigenerazione urbana a ridosso del quartiere Q4.

Ma si è discusso anche del caso della struttura commerciale di via del Lido alla presenza del prefetto Maurizio Falco, del responsabile di Anas per il Lazio, ingegner Marco Moladori, dell’architetto Ernesto Triumveri, dirigente Anas, e della dirigente del Servizio Mobilità del Comune di Latina, architetto Daniela Prandi. Il centro, lo ricordiamo, era stato sequestrato il 13 gennaio nell’ambito di una inchiesta della Procura che contesta la legittimità della variante in Q3 e dissequestrato il 29 febbraio dopo che il Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso dei titolarti delle attività. Ma di fatto la nuova struttura commerciale non è mai stata aperta.

Il fulcro dell’incontro in Prefettura di due giorni fa è stata la questione degli sbocchi in entrata e in uscita su via Ferrazza, la complanare della Pontina che dal 2019, in forza di un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, è in capo all’Anas che in diverse occasioni, anche recenti, non ha mai voluto nascondere la problematicità della situazione che si è venuta a creare con la presenza della nuova struttura commerciale, soprattutto a seguito della richiesta di avere due accessi distinti sulla complanare.

Anas, spiegano dall’amministrazione di Latina, “ha ribadito quanto va sostenendo da tempo, cioè che non è possibile aggirare le regole di sicurezza imposte dal codice della strada e che eventuali soluzioni, da individuare nel perimetro della trasparenza e della legittimità, non possono prescindere dalla disponibilità degli imprenditori commerciali a favorire la composizione dell’attuale fase di stallo. La presenza del Prefetto, che ha reso possibile l’incontro di mercoledì superando una lunga ed estenuante fase di corrispondenze tra Anas e Comune, è stata percepita da ambo le parti come garanzia per la percorribilità formale e legittima del percorso che i due enti hanno appena intrapreso nel segno della reciproca disponibilità e fiducia”.

Nei prossimi giorni potrebbero aprirsi degli spiragli capaci di preannunciare il rapido superamento degli ostacoli che attualmente impediscono l’esercizio delle attività delle tre medie strutture di vendita da poco realizzate su via del Lido.