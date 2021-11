Centrodestra a Coletta: "Disponibili a lavorare per il bene della città, ma la giunta sia tecnica”

“Disponibili a lavorare per il bene della città, ma la giunta sia tecnica”: questa la decisione assunta dal centrodestra di Latina che ieri si è riunito di nuovo in vista anche del Consiglio comunale di domani. Nella sede di Fratelli d’Italia intorno al tavolo erano seduti i vertici provinciali rappresentanti dal senatore Nicola Calandrini (Fratelli d’Italia), senatore Gianfranco Rufa (Lega), e Alessandro Calvi (Forza Italia), insieme al candidato sindaco onorevole Vincenzo Zaccheo e al viceportavoce regionale di Fratelli d’Italia Enrico Tiero.

Nella riunione è stato fatto il punto dopo gli incontri avuti in questi giorni, e dopo l’esito del ballottaggio del 17 e 18 ottobre, con il sindaco Damiano Coletta. “I vertici del centrodestra - viene spiegato in una nota congiunta - con senso di responsabilità hanno risposto alla convocazione del sindaco partecipando agli incontri nei quali lo stesso annunciava una giunta di alto profilo tecnico, e il centrodestra si impegnava a presentare un piano di interventi per Latina. Tale documento di intenti sarà consegnato se e quando sarà resa nota la composizione della giunta. A tal proposito il centrodestra ribadisce l’auspicio che il sindaco possa arrivare alla nomina di assessori di alto profilo tecnico, escludendo la presenza di personalità di caratura politica e/o già bocciate dalla città nelle recenti elezioni".

"È stato concordato all’unanimità dei partiti di centrodestra - ribadiscono le liste che alle amministrative hanno sostenuto la candidatura di Zaccheo a sindaco - che la composizione della giunta sarà dirimente per una futura interlocuzione. Fatta la dovuta premessa Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Latina nel Cuore restano disponibili a lavorare per la realizzazione dei punti strategici per il bene della città e nel solo esclusivo interesse di Latina, a cominciare dall’approvazione dello schema di bilancio.

Il tavolo ha ipotizzato anche la composizione dell’ufficio di presidenza del Consiglio comunale, che il centrodestra eleggerà in quanto maggioranza. L’onorevole Vincenzo Zaccheo ha ringraziato i presenti per averlo indicato quale presidente dell’Assise, carica prestigiosa alla quale rinuncia preferendo continuare a dare il suo contributo nella vita amministrativa della città in virtù della sua lunga e intensa esperienza politica”.

Infine, “la riunione ha stabilito la necessità di ridare centralità al Consiglio comunale, privilegiando il pieno utilizzo dell'aula consiliare, anche con consigli comunali monotematici al fine di sottoporre all'attenzione dell'amministrazione e della città temi cruciali per lo sviluppo del territorio”.