E’ Cesare Cesare Bruni il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Latina

E’ Cesare Bruni il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Latina. Questa la decisione presa nel corso della riunione convocata ieri pomeriggio dal senatore Nicola Calandrini, coordinatore provinciale di FdI. Cesare Bruni, figura storica della destra pontina, alle ultime elezioni amministrative ha raccolto 968 preferenze ed era entrato nel partito di Giorgia Meloni nel marzo scorso; è stato eletto all'unanimità, così come il vice capogruppo Dino Iavarone.

Alla riunione erano presenti i nove consiglieri comunali del gruppo di Fratelli d’Italia e i tre assessori della giunta Celentano.

“L’importante risultato raggiunto alle urne – ha detto ai suoi il senatore Calandrini – ci deve rendere orgogliosi per il lavoro fatto ma allo stesso tempo rappresenta un’assunzione di responsabilità senza precedenti. Abbiamo raggiunto risultati storici, come l’elezione del primo sindaco donna della storia della città. Ora dovremo essere in grado di trovare soluzioni ai numerosi problemi che attanagliano Latina e i suoi abitanti. Abbiamo i numeri per farlo, ognuno di voi rappresenta un valore aggiunto per il proprio ambito di competenza e possiamo contare su una filiera di governo che unisce Latina al Parlamento passando per la Regione Lazio. Per questo motivo non possiamo commettere errori. Ci tengo comunque a ringraziare uno per uno tutti voi consiglieri comunali eletti e assessori ma anche i tanti che, pur non essendo stati eletti, continuano a impegnarsi giornalmente per il partito e per la città. Non verranno lasciati indietro, perché non è da noi. Siamo una comunità di patrioti e per noi esiste il gruppo, non la competizione elettorale. Quella è una conseguenza: come abbiamo dimostrato il consenso si costruisce mese dopo mese, riempiendo le sedi di partito, ascoltando i cittadini. E questo non dobbiamo dimenticarlo”.

Nel corso della riunione è emerso anche il nome per il ruolo di presidente del Consiglio Comunale che Fratelli d’Italia indicherà alla coalizione, vale a dire quello Raimondo Tiero, recordman alle ultime amministrative con oltre 2mila voti. “Crediamo sia la persona più adatta a ricoprire quel ruolo - ha detto ancora Calandrini -. Non solo per il numero di preferenze fatte registrare ma per la sua pregressa esperienza amministrativa. Sono sicuro che anche i colleghi della coalizione concorderanno con noi e sosterranno la sua candidatura”.

Per mercoledì 14 giugno alle 9.30 è stata convocata la prima seduta del Consiglio comunale dell'era Celentano.