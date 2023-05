Matilde Celentano è la sindaca di Latina: per la prima volta una donna al governo della città

Matilde Celentano è la sindaca di Latina. Per la prima volta nella seppur breve storia del capoluogo pontino ci sarà una donna al governo della città. Candidata di una coalizione di centrodestra composta da cinque liste (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Dc-Udc e la civica Matilde Celentano sindaco) ha stravinto le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. Oltre il 70% delle persone che si sono recate alle urne hanno scelto lei con 42.831 voti. Una vittoria schiacciante mai stata in discussione sin dalle prime battute dello spoglio. “Voglio condividere questo risultato con tutte le donne della mia città. Abbiate la forza di credere nelle opportunità, ve lo meritate” ha commentato a caldo.

Chi è Matilde Celentano, nuova sindaca di Latina

Nata a Carbonia il 14 ottobre 1959, Matilde Celentano è arrivata nella provincia pontina con la sua famiglia all’età di 13 anni; ha vissuto per tre anni a San Felice Circeo dove ha frequentato la terza media, poi si è trasferita a Latina dove ha completato gli studi, conseguendo la maturità. Nel 1987 si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università La Sapienza di Roma e l’anno successivo si è abilitata all’esercizio della professione medica. Nel 1991 presso l’Università di Milano ha conseguito la specializzazione in Terapia Fisica e Riabilitazione Perfezionamento in Posturologia e Chinesiterapia. Ha avuto varie esperienze lavorative sul campo e di docenza presso le università, ed è stata dirigente medico specialista ambulatoriale della Asl di Latina. E ora, dopo essere stata eletta consigliera nel 2016 e nel 2021, si prepara a guidare la città da sindaca.

Celentano: "Questa elezione un grandisimo traguardo"

“Sono emozionata, felice e orgogliosa di questo risultato che va anche al di là delle aspettative - ha commentato la neo eletta sindaca di Latina -. Però ho anche la consapevolezza del duro lavoro che mi aspetta e della responsabilità di dover guidare la città. Però lo farò con una squadra di governo importante e una maggioranza solida; non sarò una donna sola al potere perché lavoreremo insieme come una squadra appunto”. “Questa elezione per me è un grandissimo traguardo. Sono 33 anni che faccio il medico e mi occupo di assistenza socio-sanitaria, sono sempre stata dalla parte dei bambini, degli anziani e degli ultimi; per me la persona deve essere messa sempre al centro, il mio sarà un governo inclusivo in cui nessuno deve essere lasciato indietro” ha aggiunto Celentano che non ha anticipato nulla sulla Giunta che sarà. “Non ne abbiamo ancora parlato. Sicuramente per certi assessorati strategici avremo bisogno di figure tecniche, ma è ancora tutto da fare”.

Per questa mattina intanto in Comune è previsto l’incontro con il commissario prefettizio Carmine Valente.