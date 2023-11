Chiuso il palazzetto dello sport a Latina: riscontrate gravi criticità nella struttura

Chiuso il palazzetto dello sport di via dei Mille a Latina. A dare la notizia l’amministrazione comunale che all’esito delle verifiche in corso sulle condizioni strutturali del Palabianchini, attraverso gli uffici Tecnico e Patrimonio, ha deciso con proprio provvedimento di interdire temporaneamente l’accesso nei locali del complesso sportivo.

“Il professionista incaricato di redigere il certificato di idoneità della palestra del palazzetto di via dei Mille - spiega da piazza del Popolo - ha registrato gravi criticità nel piano interrato, in corrispondenza del blocco spogliatoi, e nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 novembre, ha formalmente comunicato all’amministrazione comunale che le criticità riscontrate consistono in un forte ammaloramento delle strutture statiche”.

Il Comune si è già attivato per individuare “le soluzioni che potranno consentire di superare il momentaneo impedimento dell’uso della struttura".