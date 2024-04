Ecco la ciclovia Torrecchia-lago di Giulianello: 10 chilometri di passeggiata immersi nella natura

Circa 10 chilometri di passeggiata in bici o a piedi immersi nella natura incontaminata: è questo l’obiettivo che si prefigge il protocollo d’intesa sottoscritto dai sindaci di Cisterna, Valentino Mantini, e di Cori, Mauro De Lillis, per la proposta progettuale dal titolo “Torrecchia Vecchia – Lago di Giulianello”.

La firma c’è stata questa mattina. Il protocollo individua il Comune di Cisterna quale capofila della proposta progettuale che è stata trasmessa, oggi stesso, in risposta all’avviso pubblico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la selezione e il finanziamento di intervento connesso al “Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali istituito con la Legge n. 179/2022”.

Il progetto prevede la rimessa in funzione e valorizzazione dell’antica strada doganale percorsa in occasione della transumanza dai pastori per il trasferimento del bestiame da Jenne ad Anzio. L’investimento è stimato in circa un milione di euro e unirebbe il quartiere San Valentino di Cisterna con il lago di Giulianello, attraverso e collegando tra loro due monumenti naturali: quello di Torrecchia con, appunto, il lago di Giulianello.

“Il protocollo d’intesa sottoscritto quest’oggi suggella la sinergia di obiettivi e collaborazione tra i nostri due comuni – affermano i sindaci Mantini e De Lillis -. La proposta che presentiamo al Mit è di alto profilo ambientale per lo sviluppo della mobilità sostenibile, nonché per stimolare lo sviluppo di un ciclo turismo che permetta la conoscenza e la valorizzazione del territorio, offrendo la possibilità di scoprire e godere di un percorso mozzafiato, quello della nostra campagna romana, paragonabile agli scorci tipici della Toscana”.