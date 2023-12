Cineturismo, protocollo con la Latina Film Commission per la promozione del territorio

Un protocollo con la Latina Film Commission per la promozione del territorio e del cosiddetto cineturismo. Su questo è al lavoro l’amministrazione comunale del capoluogo con l’assessore al ramo, Gianluca Di Cocco. “Parlare di un territorio grazie alla televisione, al cinema e al teatro è sempre positivo, specialmente se questo crea economia e posti di lavoro”, ha commentato Di Cocco, su indirizzo del quale è stata approvata una delibera di giunta di approvazione dello schema di protocollo d’intesa con la fondazione Latina Film Commission.

“Il cineturismo – continua l’assessore - ad oggi è una realtà con un indotto straordinario. Ci sono molti casi recenti che dimostrano in che misura l'immaginario di cinema e tv possa far bene al nostro paese e alla nostra città, che in tempo di crisi deve puntare sempre di più sulla sua bellezza. È un'opportunità da sfruttare con un'ottica costruttiva, fantasiosa, originale. Puntare al cineturismo e a politiche che mettano in condizioni produzioni nazionali ed internazionali dia scegliere il nostro territorio è un progetto fattibile e realizzabile in tempi molto brevi, basta volerlo. Alberghi, artigiani, commercianti, comparse, aziende di trasporto; il cinema potrebbe portare linfa ed economie importanti. Proprio nell’ottica di potenziare e accrescere il settore turistico, considerato elemento fondamentale per lo sviluppo economico della città, è stato approvato il protocollo d’intesa con la Latina Film Commission. La nostra intenzione è proseguire il percorso già avviato che ha visto produzioni importanti sul territorio, come ad esempio Checco Zalone a Latina per il film Tolo Tolo, la serie di successo di Amazon Prime ‘Prisma’ girata in parte in città lo scorso anno e della nuova serie Netflix ‘Adorazione’ le cui riprese sono ancora in corso”.

Con il protocollo la Latina Film Commission si impegna alla promozione e divulgazione di filmati storico-turistici-ambientali riguardanti la città di Latina con lo scopo di pubblicizzare in sede nazionale ed internazionale il territorio al fine di renderlo attrattivo. Il coordinamento del programma di attività e delle iniziative culturali è demandato all’Assessorato al Turismo.

“Vorrei ringraziare la sindaca Matilde Celentano e la Giunta tutta per la sensibilità dimostrata - commenta Rino Piccolo, direttore della Latina Film Commission - ma prima ancora l'assessore Gianluca Di Cocco per aver compreso da sempre l'importanza per la città di avere una Film Commission e le sue enormi potenzialità. Il cinema e l'audiovisivo sono strategici e funzionali all'efficienza e alla capillarità del ‘Sistema attrattivo ed identitario di un territorio’, alla sostenibilità dell'impiego delle risorse, allo sviluppo economico e al potenziamento della promozione turistica. Lo abbiamo dimostrato nel corso di questi anni con le numerose e prestigiose produzioni ospitate dalla città di Latina e con il crescente interesse nei confronti del capoluogo dimostrato nell'ultimo biennio dalle piattaforme internazionali di streaming come Amazon Prime e Netflix. Occorre però fare squadra e realizzare una programmazione pluriennale volta a creare le migliori condizioni per attrarre registi ed investitori nella nostra città e per realizzare iniziative a tema utili a sensibilizzare sempre più le persone sulle grandi opportunità offerte dal comparto cinematografico. L’auspicio - conclude Di Cocco - è che questa convenzione sia solamente l'inizio di un percorso lungimirante e fruttuoso, volto a rappresentare un cambio di passo netto che possa portare a Latina indotto economico, sviluppo dei servizi, opportunità lavorative per gli addetti del settore e possibilità di formazione sul campo per i nostri giovani. L'obiettivo più ambizioso è creare degli Studios che possano rappresentare un punto di riferimento a livello nazionale per la lunga serialità televisiva".