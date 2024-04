Un protocollo d’intesa è stato sottoscritto dal Comune di Cisterna e l’Azienda Usl Latina. L'accordo, arrivato lo scorso 28 marzo, ha come scopo quello di promuovere la cultura della prevenzione, i corretti stili di vita e i programmi di screening oncologici. Presenti, al momento della firma, il direttore del distretto sociosanitario LT/1 Vincenzo Lucarini, il dottor Giancarlo Frainetti dei medici di Medicina generale e il consigliere comunale e cardiologo Francesco Maggiacomo.

Lo scopo dell'intesa è quello di lavorare insieme, tra Asl e Comune, per la prevenzione primaria e secondaria di malattie croniche non trasmissibili, realizzando interventi che favoriscano la partecipazione della popolazione alla promozione del benessere e della salute e promuovendo la sensibilizzazione per la diffusione di corrette informazioni e della cultura sanitaria. Dall'accordo prenderà vita un ambulatorio della prevenzione primaria per l’individuazione precoce di fattori di rischio per le malattie croniche.

La Asl organizzerà poi delle giornate della prevenzione con valutazione e analisi del rischio cardiovascolare, degli stili di vita, dei valori glicemici, colesterolemici, pressori e ponderali della popolazione. Programmi di prevenzione e promozione per malattie, incidenti stradali e domestici si terranno inoltre nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nelle comunità attive. Sarà la Asl a coordinare le varie iniziative mentre il Comune fornirà il supporto logistico, coinvolgendo attività del terzo settore all'occorrenza.

Il sindaco di Cisterna Valentino Mantini e il consigliere comunale e cardiologo Francesco Maggiacomo hanno commentato così l'accordo raggiunto: "È un importante passo in avanti, grazie all’intesa tra Asl e Comune, nella creazione della così fondamentale e desiderata medicina del territorio e di prossimità, al servizio in particolare di soggetti fragili e con malattie croniche, nell’intenzione di sviluppare un percorso virtuoso nel campo essenziale della prevenzione primaria e secondaria delle patologie più diffuse".