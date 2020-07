Cisterna, vertice di maggioranza dopo l'annuncio delle dimissioni. Carturan: "Pronti a tornare in Consiglio"

Il sindaco di Cisterna Mauro Carturan ha riunito la sua maggioranza ieri sera, 21 luglio, per fare il punto della situazione alla luce dello scontro con l'opposizione consumato in aula consiliare durante l'ultimo Consiglio, nel corso del quale proprio Carturan aveva annunciato le proprie dimissioni.

La coalizione uscita vincitrice dalle elezioni ha chiesto al sindaco di restare alla guida dell’amministrazione comunale. “Dobbiamo aggiustare molte cose – ha commentato Carturan – e domani sarà la prima di una serie di giornate nelle quali opereremo scelte importanti. Accolgo con fiducia, dunque, la richiesta presentatami da una maggioranza compatta. Siamo pronti a tornare in Consiglio comunale per approvare quanto non siamo riusciti a fare ieri. Auspico che questo sia l’inizio di un percorso nuovo, un cambio di passo che non si può più procrastinare”.