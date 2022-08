Aggressione omofoba a Cisterna: condanna dell'amministrazione comunale

Ferma condanna dall'amministrazione comunale sull'aggressione omofoba avvenuta nella giornata di ieri, 30 agosto, a Cisterna. La vittima è un ragazzo di 18 anni che affronta un percorso di transizione e che è stato preso a sassate e colpito in pieno viso da alcuni ragazzini.

“L'amministrazione comunale di Cisterna - si legge in una nota del Comune - esprime la più ferma condanna per l'aggressione a sfondo omofobico e transfobico subita da un nostro giovanissimo concittadino nella giornata del 30 agosto. Da parte nostra, oltre ad esprimere la nostra più convinta solidarietà alla vittima che con grande coraggio ha denunciato pubblicamente l'accaduto, ribadiamo il nostro impegno e i nostri sforzi per fare di Cisterna una città rispettosa dei diritti e delle minoranze. La giovane età delle persone coinvolte deve interrogare la nostra comunità sul lavoro educativo e culturale da svolgere insieme alla scuola e alle famiglie perché simili fatti non si verifichino mai più”.