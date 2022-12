Imu sui terreni agricoli, il Comune dialoga con associazioni di categoria e comitati spontanei

L'amministrazione comunale di Cisterna è pronta a dialogare con le associazioni di categoria e i comitati spontanei relativamente all’Imu sui terreni agricoli. “La delibera di aumento dell'Imu sui terreni agricoli, la n.34 del 15 luglio 2021 - si legge in una nota del Comune - è stata emanata dal commissario prefettizio un anno e mezzo fa a causa del disavanzo prodotto nel 2020 di 3 milioni di euro, per il quale è stato previsto un piano di rientro di circa 1 milione di euro all’anno per 3 anni. Il piano di rientro è obbligatorio per legge e richiesto dalla Corte dei Conti”.

“Come previsto dalla legge, gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti sono esenti dal pagamento dell’Imu - si legge ancora - Nei casi specifici elencati da chi ci sollecita invece verificheremo il loro numero rispetto all'ammontare totale dei contribuenti assoggettati a tale aumento. Questa amministrazione lavora per la comunità. La nostra buona volontà è tangibile seppur in una situazione difficile aggravata, in questo ultimo anno, anche dall’aumento dei costi dell’energia elettrica che hanno ridisegnato obbligatoriamente il bilancio comunale. Siamo sempre pronti quindi a dialogare con tutti, siano associazioni di categoria o comitati spontanei, nel rispetto della comunità e con senso di responsabilità”.