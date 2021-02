Enza Caporale è il commissario che guiderà il Comune di Cisterna dopo la sfiducia a Carturan

Sarà Enza Caporale, ex vicario della Prefettura di Roma, il nuovo commissario straordinario nominato dalla Prefettura di Latina e incaricato di guidare l'amministrazione comunale di Cisterna dopo l'approvazione della mozione di sfiducia al sindaco Mauro Carturan. Questa mattina il commissario, non ancora insediato ufficialmente, si è recato in Comune dove ha incontrato l'ex primo cittadino.

"Cogliamo l'occasione per augurare un buon lavoro al commissario Enza Caporale - ha commentato il Pd di Cisterna - nominata oggi dal Prefetto di Latina per amministrare la nostra città nei prossimi mesi.Ci mettiamo a disposizione per informarla su alcuni atti che riteniamo debbano essere attenzionati e sui quali ci auguriamo voglia fare le sue valutazioni. Tra questi il Bilancio di previsione, il Dup, i finanziamenti alla Casa della Salute, l'area di compostaggio. Motivo per cui protocolleremo una richiesta di incontro appena possibile".