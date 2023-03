Occupazione, una giornata informativa per illustrare i servizi per l'impiego

Il Comune di Cisterna ha ospitato, su iniziativa dell'Assessorato alle attività produttive un incontro informativo volto ad illustrare servizi e opportunità offerte dalla rete locale dei Servizi per l'Impiego su sollecitazione dei referenti di associazioni di categoria del territorio che avevano manifestato la difficoltà delle aziende locali a reperire il personale di cui necessitano, difficoltà resa più gravosa dalla scarsa interazione con i servizi per il lavoro presenti sul territorio. Un primo passo per rispondere a questo bisogno è stato quello di coinvolgere il Centro per l'Orientamento al Lavoro comunale ed il Centro per l'Impiego dei Cisterna per promuovere un rapporto di collaborazione più stretto e soprattutto duraturo che permetta ai singoli componenti della rete (servizi per l'impiego, aziende, amministrazione locale) di contribuire nella maniera più efficace al raggiungimento dell'obiettivo comune: la creazione di lavoro sul territorio.

Dopo una presentazione generale dello stato attuale dei Servizi per l'Impiego regionali l'incontro si è incentrato sulla presentazione puntuale del funzionamento dei Centri per l'Impiego e del Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori che, grazie alle risorse rese disponibili dal PNRR, renderà possibile la qualificazione di una grande quantità di persone non occupate e prive delle competenze di cui le imprese hanno oggi bisogno. All'incontro erano presenti anche referenti dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro che, sottolineando l'importanza di un'azione sinergica tra i vari attori del mercato del lavoro locale, hanno espresso apprezzamento per l'azione promossa dall'amministrazione comunale auspicando che il percorso avviato con questo primo incontro possa proseguire con il coinvolgimento anche del mondo della scuola e della formazione.

“Questo primo incontro è stato finalizzato essenzialmente a colmare un gap conoscitivo relativo alle diverse componenti della rete dei Servizi per l'Impiego territoriali ed alle opportunità che tale rete mette a disposizione di aziende e cittadini – sostengono il sindaco Mantini e l'assessore Cerro - le associazioni datoriali intervenute hanno evidenziato la carenza di svariate professionalità e maestranze, e dimostrato apprezzamento per l'iniziativa di ieri, che vuole essere solo l'inizio di una serie di incontri tesi a coinvolgere anche l'imprenditoria locale e le scuole, per un incontro e confronto costante non soltanto sulle tematiche riguardanti il mondo del lavoro”.