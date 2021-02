Cisterna, si è insediato in Comune il commissario prefettizio Enza Caporale

Nominati anche i due sub commissario Marialanda Ippolito e Maurizio Alicandro

Si è insediato in Comune a Cisterna il commissario prefettizio Enza Caporale. Il vice prefetto Caporale, con decreto prefettizio numero 7438 del 2 febbraio, è stata nominata commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente con l'attribuzione delle funzioni spettanti al sindaco, Giunta e Consiglio. La nomina dei giorni scorsi da parte del prefetto è arrivata come consuenza della sfiducia al primo cittadino Mauro Carturan.

Nominati ieri, con i decreti prefettizi nr. 7883 e nr. 7884, anche i due sub commissari. Sino allo svolgimento delle nuove elezioni comunali di Cisterna, infatti, coadiuveranno il commissario Enza Caporale la dottoressa Marialanda Ippolito, vice prefetto aggiunto, ed il dottor Maurizio Alicandro, dirigente di seconda fascia, in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell’Interno.