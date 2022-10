Riprendono a Cisterna i lavori per la pista ciclopedonale dell'Appia Nord

Sono ripartiti lunedì scorso a Cisterna i lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale di via Appia Nord, nel tratto compreso tra Collina dei Pini e il parcheggio fotovoltaico di Corso Repubblica. L'opera ha avuto una battuta di arresto a causa di una serie di problematiche. Ad esempio le radici degli alberi, oltre ad aver reso impraticabile alcuni tratti della pavimentazione dei marciapiedi e creato pericolosi avvallamenti sui margini della sede stradale, hanno creato crepe e fratture alle tubazioni di scarico sotto il massetto, con relative perdite e infiltrazioni di acqua. Queste criticità hanno reso necessario procedere ad alcune modifice tecniche del progetto e a interventi non previsti.

“Con la ripresa dei lavori – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Santilli – la pista ciclopedonale si avvia verso la sua conclusione. Purtroppo ci sono stati degli imprevisti, ora risolti, e da parte della ditta un ritardo nella consegna degli elaborati necessari all’approvazione della variante. Tuttavia siamo rimasti all’interno del budget di spesa e dei tempi di consegna dell’opera. Abbiamo inoltre dato disposizioni affinché i lavori non creino disagi in occasione delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti".